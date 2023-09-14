Может быть взрыв: на шахте "Суходольская-Восточная" произошел серьезный пожар

В квазиреспубликах российских оккупантов большие проблемы с реализацией добытого угля. К тому же недавно на шахте "Суходольская-Восточная" произошел серьезный пожар.

Пожар произошел 7 сентября. Это произошло в Молодогвардейске Луганской области. Об этом 24 Каналу сообщили собственные источники.

Обратите внимание На шахте Донецкой области произошел внезапный выброс угля и газа: есть погибшие

Что известно о пожаре на шахте "Суходольская-Восточная"

Как стало известно, 7 сентября на шахте "Суходольская-Восточная" в Молодогвардейске Луганской области начался пожар. Загорелись деревянные стойки на большой глубине. Однако горнякам сказали, несмотря ни на что, спускаться и работать, поскольку якобы очень важно выполнить план.

Пожар длится уже неделю. Власть умалчивает. Горняки работают. Шахта эта – одна из самых взрывоопасных во всем Донбассе. Славится внезапными выбросами метана, которого там много. Если вдруг произойдет, то взорвется мощно,

– рассказали источники.

Более того, там взрывоопасная пыль, поэтому через мгновение после выброса и детонации метана произойдет полный армагеддон.

Кроме того, у захватчиков на оккупированных территориях большие проблемы с реализацией добытого угля. С 2014 года закрылось очень много шахт, большинство людей уволили. Сейчас горняки не получают своевременно заработную плату.

На шахте "Суходольская-Восточная" уже была мощная авария

29 июля 2011 года на горизонте 915 метров произошел взрыв.

30 июля сообщали, что погибли 18 горняков, 2 пострадали и судьба 8 горняков остается неизвестной.

К поисково-спасательным работам были привлечены 20 отделений Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля.

31 июля был объявлен Днем траура по горнякам, погибшим на шахтах Донетчины и Луганщины 29 июля.

Позже стало известно, что количество жертв возросло до 26 человек.

Напомним, что недавно на шахте Донецкой области произошел внезапный выброс угля и газа. Это произошло на шахте "Покровское". В результате чрезвычайной ситуации есть жертвы. Из-за взрыва пропали без вести трое работников. Позже стало известно, что они погибли – их тела обнаружили во время аварийно-спасательных работ. Это машинист и два проходчика.