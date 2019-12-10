Еще один шаман решил выгнать Путина: его задержали

Сотрудники ФСБ задержали Евгения Ростокина (Ворон) в Якутии. Он член отряда шамана Александра Габышева, который недавно возобновил поход в Москву для "изгнания Путина".

Координатор "Правозахисту Листівки" Алексей Прянишников рассказал, что правоохранители не сообщили о цели задержания Ростокина, пишет "МБХ медиа".

Раньше: Якутский шаман снова идет на Москву выгонять Путина

Сам шаман продолжает путь. Ворона задержали дома,

– пояснил Прянишников.

Заметим, что сотрудники ФСБ приходили домой к сестре Александра Габышева Екатерине и пытались вручить ей повестку на имя шамана о явке в следственную часть ФСБ.

Однако сестра шамана отказалась брать повестку и попросила сотрудников ФСБ передать повестку лично, предложив им искать его "на дороге, ведущей в Москву".

Шаман Александр Габышев: что о нем известно

Якутский шаман Александр Габышев 4 месяца шел пешком вдоль дальневосточных трасс в Москву. Он считает президента России порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману. За почти две тысячи километров пути Габышев пообщался с сотнями водителей, видео с его проповедями набрали более миллиона просмотров.



Шаман Александр Габышев / Фото из соцсети

Впоследствии ФСБ задержали его подозревают в деле о публичных призывах к экстремистской деятельности. Суд даже выбрал шаману меру пресечения в виде подписки о невыезде. Однако Габышев решил идти "на Москву" снова.

Кстати: Шамана, который хотел выгнать Путина, признали невменяемым

Кто поддерживает шамана

В июле Габышев собрал массовый митинг в Чите, на который собралось более 700 человек. Главный лозунг митинга – "Россия без Путина". Шаман сообщил, что вышел из Якутии весной и в Москву планирует дойти через два года. Он утверждает, что бог ему сказал, что "Путин не человек, а демон, и он должен его изгнать". Шаман уточнил, что пока его действия – мирные: народные собрания и митинги. Однако, если это не поможет, он готов применить и "другие методы".