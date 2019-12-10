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      Ще один шаман вирішив вигнати Путіна: його затримали

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      Ще один шаман вирішив вигнати Путіна / news.ykt.ru

      Співробітники ФСБ затримали Євгенія Ростокіна (Ворон) у Якутії. Він член загону шамана Олександра Габишева, який нещодавно відновив похід до Москви для "вигнання Путіна".

      Координатор "Правозахисту Листівки" Олексій Прянишников розповів, що правоохоронці не повідомили про мету затримання Ростокіна, пише "МБХ медіа".

      Раніше: Якутський шаман знову йде на Москву виганяти Путіна

      Сам шаман продовжує шлях. Ворона затримали вдома,
      – пояснив Прянишников.

      Зауважимо, що співробітники ФСБ приходили додому до сестри Олександра Габишева Катерини і намагалися вручити їй повістку на ім'я шамана про явку до слідчої частини УФСБ.

      Однак сестра шамана відмовилася брати повістку і попросила співробітників ФСБ передати повістку особисто, запропонувавши їм шукати його "на дорозі, що веде до Москви".

      Шаман Олександр Габишев: що про нього відомо

      Якутський шаман Олександр Габишев 4 місяці йшов пішки вздовж далекосхідних трас до Москви. Він вважає президента Росії породженням темних сил, з яким під силу впоратися тільки шаману. За майже дві тисячі кілометрів шляху Габишев поспілкувався з сотнями водіїв, відео з його проповідями набрали більше мільйона переглядів.


      Шаман Олександр Габишев / Фото з соцмережі

      Згодом ФСБ затримали його, підозрюють у справі про публічні заклики до екстремістської діяльності. Суд навіть обрав шаману запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд. Однак Габишев вирішив йти "на Москву" знову.

      До речі: Шамана, який хотів вигнати Путіна, визнали неосудним

      Хто підтримує шамана

      У липні Габишев зібрав масовий мітинг в Читі, на який зібралось понад 700 осіб. Головне гасло мітингу – "Росія без Путіна". Шаман повідомив, що вийшов з Якутії навесні і до Москви планує дійти через два роки. Він стверджує, що бог йому сказав, що "Путін не людина, а демон, і він повинен його вигнати". Шаман уточнив, що поки його дії - мирні: народні збори і мітинги. Однак, якщо це не допоможе, він готовий застосувати й "інші методи".

      У Росії назвали місце проведення наступної нормандської зустрічі
      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини Росії Новини політики Володимир Путін
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