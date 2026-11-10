Комбриг 93-й ОМБр Крутков стал заместителем командующего Сухопутными войсками

Заместителем командующего Сухопутными войсками бригадного генерала Святослава Заица назначен полковник Шамиль Крутков.

Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск.

Что известно о назначении Круткова?

Одним из ключевых направлений работы Круткова станет непосредственное взаимодействие с подразделениями тактического уровня – отдельными батальонами, полками и бригадами.

В Сухопутных войсках пояснили, что такая коммуникация должна помочь оперативно выявлять и быстрее устранять проблемы, возникающие в подразделениях. Прямое взаимодействие между командованием и бригадами также должно ускорить принятие решений и обеспечение боевых частей необходимыми ресурсами.

В ноябре 2024 года Шамиль Крутков возглавил 93-ю отдельную механизированную бригаду "Холодный Яр". На тот момент он стал самым молодым командиром соединения такого уровня. Крутков награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Напомним, летом появлялась информация, что в отношении командира 93-й ОМБр проводились служебные проверки и рассматривался вопрос о его увольнении. Впоследствии главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый приостановил этот процесс и приказал Круткову вернуться к исполнению обязанностей командира бригады.