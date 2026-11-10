Комбриг 93 ОМБр Крутков став заступником командувача Сухопутних військ

Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ.

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Що відомо про призначення Круткова?

Одним із ключових напрямів роботи Круткова стане безпосередня взаємодія з підрозділами тактичного рівня – окремими батальйонами, полками та бригадами.

У Сухопутних військах пояснили, що така комунікація має допомогти оперативно виявляти та швидше усувати проблеми, які виникають у підрозділах. Пряма взаємодія між командуванням і бригадами також має пришвидшити ухвалення рішень та забезпечення бойових частин необхідними ресурсами.

У листопаді 2024 року Шаміль Крутков очолив 93 окрему механізовану бригаду "Холодний Яр". На той момент він став наймолодшим командиром з'єднання такого рівня. Крутков нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Нагадаємо, влітку з'являлася інформація, що стосовно командира 93 ОМБр проводили службові перевірки та розглядали питання його звільнення. Згодом головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий призупинив цей процес і наказав Круткову повернутися до виконання обов'язків командира бригади.