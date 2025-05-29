На войне в Украине погиб доброволец из Новой Зеландии Шан Ле Кернс

В борьбе за свободу Украины погиб 26-летний доброволец из Новой Зеландии Шан Ле Кернс. Он прошел боевую подготовку и помогал спасать раненых.

Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщает 24 Канал со ссылкой на 1News и посла Украины в Австралии и Новой Зеландии Василия Мирошниченко. Дипломат выразил соболезнования семье и друзьям покойного.

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Что известно о погибшем

По словам матери, беспилотник сбросил на Шана гранату, когда тот "возвращался, чтобы спасти еще больше жизней". Сейчас тело добровольца невозможно вернуть домой.

Моя страна навсегда благодарна Шану, другим новозеландцам, австралийцам и всем гражданам, которые стали на защиту Украины, даже рискуя собственной жизнью. Мы всегда будем помнить Шана. Мы никогда его не забудем,

– написал Мирошниченко.

В МИД Новой Зеландии заявили, что получили информацию о гибели Шана и ожидают дополнительных сведений от украинских чиновников.

К слову, Шан Ле Кернс стал 4-м новозеландцем, который погиб в борьбе за Украину.

Напомним, 23 августа 2022 года под Угледаром погиб 28-летний гражданин Новой Зеландии Доминик Абелен. "Толкиен" был воином Международного легиона ГУР МО Украины, награжден знаком отличия "Украина – превыше всего" и медалью "За боевые заслуги" посмертно.

Церемония прощания с Домиником состоялась только в марте 2025 года. В его честь собратья исполнили традиционный маорийский ритуальный танец воинов "Гака".