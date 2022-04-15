Шанс быть убитым ракетой примерно такой же, как быть сбитым автомобилем, – Арестович
Источник:Politeka Online
Алексей Арестович заявил, что в настоящее время безопасных городов в Украине – не существует. В ночь на 15 апреля избивали фактически по всей территории Украины.
Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заметил, что это была попытка отомстить за крейсер "Москва". В то же время, необходимо трезво оценивать все факторы.
Заметьте "Москва" прикрывала всю Херсонскую группировку оккупационных войск России, – Арестович
Но надо понимать, что это опасность. Стать жертвой крылатой ракеты – это примерно как быть сбитым машиной. Приблизительно такова вероятность,
– подчеркнул Арестович.
Он заметил, что каждый человек сам решает, что ему делать. Сейчас видно, что многие возвращаются в Киев. В городе восстанавливают жизнь. В частности, был запущен общественный транспорт.
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