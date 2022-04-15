Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович зауважив, що це була спроба помститися за крейсер "Москва". Водночас необхідно тверезо оцінювати всі фактори.

Зауважте "Москва" прикривала все Херсонське угруповання окупаційних військ Росії, – Арестович

Але треба розуміти, що таке ця небезпека. Стати жертвою крилатої ракети – це приблизно, як бути збитим машиною. Приблизно така є ймовірність,

– наголосив Арестович.

Він зауважив, що кожна людина сама вирішує, що їй робити. Наразі видно, що багато людей повертаються до Києва. У місті відновлюють життя. Зокрема, запустили громадський транспорт.

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