Шанс на новую жизнь после войны: украинских ветеранов готовят стать киберзащитниками

Путь возвращения к мирной жизни тех, кто вернулся из зоны военных действий не является простым и беззаботным. Во время службы ветераны вынуждены приостановить свой профессиональный и карьерный рост.

Вернувшись в гражданскую среду, защитники и защитницы часто сталкиваются с проблемами в трудоустройстве. Помочь интегрировать полученный во время военных действий опыт в карьерное развитие и открыть возможности для профессиональной реализации – такова цель программы "Киберзащитники".

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Украинским ветеранам помогают овладеть новой профессией. А еще – защищать информационное пространство. Ведь современный мир и угрозы меняются динамично. Спрос на специалистов по кибербезопасности растет.

За короткий срок ветераны могут получить новые ценные навыки, а впоследствии – и стабильную работу.

Что обучают при программе "Киберзащитники"

Базовые знания по кибербезопасности и криптографии, как защитить системы и приложения от хакерских атак, а сеть – от взлома – это неполный перечень того, что в течение четырех месяцев изучают участники программы.

Более того, приобретают не только ценные навыки для получения будущей профессии. А и пытаются адаптироваться к гражданской жизни.



Воинам помогают получить новую профессию после войны / Фото Министерства по делам ветеранов

"Социальность заключается не в том, чтобы просто научить, а научить быть в этой жизни, научить вернуться к обычной работе, но при этом приносить пользу и работать дальше на государство", – рассказала руководитель программы "Киберзащитники" Ольга Стрельцова.

После слов признания и благодарности, которые слышат на фронте, возвращаясь домой, ветераны становятся невидимыми и часто замыкаются в себе. Во время обучения им снова дают толчок к жизни.

Мы даем те социальные навыки, которые нужны в работе на себя, и в работе на какие-то государственные предприятия, в работе с командой,

– отметила Стрельцова.

Как стать участником программы

Принять участие в программе может каждый ветеран или ветеранка военных действий на востоке Украины. Достаточно лишь подать заявку на обучение, пройти тест по техническим навыкам базовой компьютерной подготовки и онлайн-собеседование. А дальше – все зависит от мотивации.

Участник программы "Киберзащитники", ветеран Святослав Федоренко рассказал, что решил попробовать и сдал экзамен. "Мотивацию мою услышали и все получилось, я здесь – на проекте", – поделился он.



Ветераны получают сертификаты после проекта "Киберзащитники" / Фото Министерства по делам ветеранов

36-летний Святослав – по образованию инженер лесного хозяйства. На Востоке служил в составе 53-й бригады. По его словам, уже имеет навыки в сфере компьютерных технологий.

Он попал на курсы как ветеран, но на тестировщика программного обеспечения. Во время обучения по кибербезопасности очень увлекся этой специализацией. Теперь с удовольствием выполняет все задания и овладевает новыми для себя навыками.

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Хотя и признается: учиться – непросто. В программе – 4 месяца постоянных лекций, практики, встреч и разных мероприятий. Он подчеркнул, что каждый должен быть готов к тому, что будет определенный стресс.

"Сидишь по ночам, иногда некоторые лабораторные работы настолько увлекают, что ты не идешь спать, а занимаешься. И когда ты это сделал, отправил преподавателю, чувствуешь наполненность, что ты справился и понял", – отметил ветеран Федоренко.

Учиться помогают единомышленники

Однако самое главное – это возможность развития в кругу единомышленников, при поддержке собратьев. И это очень помогает в обучении, считают участники программы.

Ребята почти всегда на вопросы, которые они понимают, дают ответ и помогают. И это классно, что в группе именно такое братское уважение и взаимопомощь,

– поделился Федоренко.

Программу обучения "Киберзащитники" поддерживает государственный Департамент США, при содействии Совета национальной безопасности и обороны Украины и Министерства по делам ветеранов Украины. А реализует ее Фонд гражданских исследований и развития США CRDF Global.

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Его основали еще в 1995 году и уже более четверти века – это надежный партнер Украины. В частности, оказывает техническую помощь, занимается программами по защите от химических, биологических, радиологических и ядерных веществ, глобального здравоохранения, стратегического управления торговлей и способствует обучению и развитию в области кибербезопасности.

Угроза от кибератак

Кибератаки несут серьезную угрозу для национальной безопасности. Ведь могут быть нацелены на органы власти или объекты критической инфраструктуры. То есть предприятия в сфере энергетики, транспорта и медицины, банковский и финансовый сектор.

Только в прошлом году Служба безопасности Украины предотвратила более 600 атак. Чтобы усилить работу специалистов по кибербезопасности, в 2019 году Фонд гражданских исследований и развития США запустил программу по улучшению безопасности в киберпространстве в Украине, Молдове и Западных Балканах.

Кибератаки становятся сложнее и регулярнее, поэтому ежедневно такие угрозы имеют большее влияние на Украину,

– заявил директор представительства Фонда гражданских исследований и развития США Данкан Томсон.

Доверить защиту киберсреды решили именно ветеранам Антитеррористической операции и Операции объединенных сил на востоке Украины. Ведь они имеют уникальный опыт и навыки. А еще это поможет защитникам не только вернуться к гражданской жизни, но и остаться в системе обороны государства.



Военные могут защищать Украину от кибератак / Фото из фейсбука НКЦК

"Ветераны являются одними из тех, кто готов защищать свою страну, имеют мотивацию делать что-то большее, чем просто работу, мы увидели именно в них возможность развить способности по кибербезопасности, чтобы они могли их использовать для благосостояния государства, – объяснила руководитель программы "Киберзащитники".

Организаторы программы убеждены: вопрос реабилитации ветеранов – это вопрос национальной безопасности Украины. Ведь это самые активные граждане, патриоты и защитники государства.

Выход из конфликта – это травмирующий опыт. Поэтому США и Фонд гражданских исследований и развития сосредоточились на этой теме. Мы понимаем, что трудоустройство является частью поиска смысла в вашей жизни,

– подчеркнул Томсон.

Программу разрабатывали эксперты из США и Украины

Учебную программу разрабатывали лучшие американские и украинские специалисты по кибербезопасности, которые имеют опыт работы с военными и ветеранами. Всего – более 20 экспертов. По окончании обучения участники программы проходят тестирование.

А по его результатам получают свидетельство государственного образца по кибербезопасности и доступ к международной сертификации Академии CISCO – программы профессионального развития в сфере компьютерных технологий. Это позволит ветеранам претендовать на высокооплачиваемые должности.

После выпуска будем иметь сертификат, мотивацию, желание и оптимизм,

– убежден участник проекта Антон Фомин.

34-летний Антон имеет 2 образования: инженера автостроителя и по административному менеджменту. На фронт он попал в 2014 году, в первую волну мобилизации. Сначала в пограничную службу на Луганщине, а затем – в бригаду быстрого реагирования Национальной гвардии.

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В 2020 году он оставил службу и начал себя искать в гражданской жизни. Об обучении узнал из социальных сетей. По словам ветерана, сразу для себя решил, что хочет работать с компьютерными технологиями.