Шанс повлиять на Россию: почему ЕС стоит поддержать Украину, Молдову и Грузию

Восточное партнерство сталкивается с кризисом идентичности, но Брюсселю было бы полезно признать энтузиазм стран, которые в свое время подписали Соглашение об ассоциации с ЕС и начали реформы, говорят эксперты.

Сейчас, когда вырисовались основные лидеры, сформировалось ассоциированное трио. Предоставление европейской перспективы трем ассоциированным партнерам станет мощным стимулом и даст толчок для реформ, считает американский эксперт и исследователь Ник Локкер.

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Способствуя внутренней трансформации шести стран Восточного партнерства согласно собственным ценностям, Европейский Союз мог получить выгоду от повышения стабильности на своих границах, а также от усиления регионального влияния на Россию,

– уверен эксперт.

Хотя Европейский Союз позаботился о том, чтобы явно не связывать членство стран Восточного партнерства с возможным вступлением в ЕС, добавил аналитик.

"С одной стороны, Грузия, Молдова и Украина решительно продвинулись вперед на пути к европейской интеграции. Сейчас эти государства сотрудничают в формате Ассоциированного трио, чтобы достичь своей общей цели – членства в ЕС. С другой стороны, Армения, Азербайджан и Беларусь заблудились, далеки от ценностей ЕС и продемонстрировали отсутствие приверженности к углублению отношений", – отмечает эксперт в своей статье.

В Пражской совместной декларации 2009 года, которая учредила Восточное партнерство, очерчены общие амбиции относительно "ускорения политической ассоциации и дальнейшей экономической интеграции между Европейским Союзом и заинтересованными странами-партнерами". В декларации также отмечается, что отношения будут базироваться на приверженности принципам международного права и фундаментальным ценностям, включая демократию, верховенство права и уважение прав человека".

Хотя все три государства не готовы к вступлению в ЕС, поддержка может помочь переосмыслить Восточное партнерство.

Ассоциированное трио Трехсторонний формат усиленного сотрудничества между Грузией, Молдовой и Украиной по интеграции в Европейский Союз. 19 июля 2021 года прошел саммит Ассоциированного трио в Батуми с участием глав трех государств и президента Европейского Совета Шарля Мишеля. Европарламент отмечает, что согласно статье 49 Договора с ЕС Грузия, Молдова и Украина, как и любая другая европейская страна, имеют европейскую перспективу и могут подать заявку на членство в ЕС, но на самом деле все гораздо сложнее.

"Предлагая особый подход к ассоциированному трио, Европейский Союз может получить геополитическое влияние в регионе. Это также помогло бы продемонстрировать устойчивую идеологическую привлекательность европейского проекта”, – напомнил Ник Локкер.

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