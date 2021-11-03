Зараз, коли вималювалися основні лідери, сформувалося Асоційоване тріо. Надання європейської перспективи трьом асоційованим партнерам стане потужним стимулом та надасть поштовх для реформ, вважає американський експерт й дослідник Нік Локкер.

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Сприяючи внутрішній трансформації шести країн Східного партнерства відповідно до власних цінностей, Європейський Союз міг отримати вигоду від підвищення стабільності на своїх кордонах, а також від посилення регіонального впливу на Росію, – впевнений експерт.

Хоча Європейський Союз подбав про те, щоб явно не пов’язувати членство країн Східного партнерства з можливим вступом до ЄС, додав аналітик.

"З одного боку, Грузія, Молдова та Україна рішуче просунулися вперед на шляху до європейської інтеграції. Зараз ці держави співпрацюють у форматі Асоційованого тріо, щоб досягти своєї спільної мети – членства в ЄС. З іншого боку, Вірменія, Азербайджан і Білорусь заблукали далекі від цінностей ЄС і продемонстрували відсутність прихильності до поглиблення відносин", – зазначає експерт у своїй статті.

У Празькій спільній декларації 2009 року, яка заснувала Східне партнерство, окреслено спільні амбіції щодо "прискорення політичної асоціації та подальшої економічної інтеграції між Європейським Союзом та зацікавленими країнами-партнерами". У декларації також зазначається, що відносини будуть "базуватися на прихильності принципам міжнародного права та фундаментальним цінностям, включаючи демократію, верховенство права та повагу до прав людини".

Хоча всі три держави не готові до вступу до ЄС, підтримка може допомогти переосмислити Східне партнерство.

Асоційоване тріо Тристоронній формат посиленої співпраці між Грузією, Молдовою та Україною щодо інтеграції до Європейського Союзу. 19 липня 2021 року пройшов саміт Асоційованого тріо в Батумі за участю глав трьох держав і президента Європейської Ради Шарля Мішеля. Європарламент зазначає, що, відповідно до статті 49 Договору з ЄС Грузія, Молдова та Україна, як і будь-яка інша європейська країна, мають європейську перспективу і можуть подати заявку на членство в ЄС, але насправді все набагато складніше.

“Пропонуючи особливий підхід до Асоційованого тріо, Європейський Союз може отримати геополітичний вплив у регіоні. Це також допомогло б продемонструвати стійку ідеологічну привабливість європейського проєкту”, – нагадав Нік Локкер.

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