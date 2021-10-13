Шансов нет, – Бахматов сказал, почему Кличко не сможет стать президентом
Источник:24 канал
У Владимира Зеленского есть все шансы победить во 2 туре президентских выборов. Конкурентом ему не станет даже мэр Киева Виталий Кличко и экс-спикер Рады Дмитрий Разумков.
Об этом в эфире авторской программы Сергея Лещенко "Что это было?" рассказал экс-советник мэра Киева Максим Бахматов. По его словам, Кличко и Разумков не могут конкурировать, потому что у них нет сильной команды.
Интересно Кличко может быть следующим на выход, – Разумков
"Если у вас есть лишние 100 – 200 миллионов долларов и считаете, что можно объединить кого-то вокруг какого-то человека, например, Кличко и Разумкова – тратьте. Шансов нет. Это если реально подумать", – заверил Бахматов.
Он посоветовал украинцам проанализировать деятельность Кличко.
Вы не увидите вокруг него сильной команды. Вы никогда не скажете, кто соратник Кличко,
– сказал экс-советник мэра.
Бахматов: Кличко – уникальный бренд
Экс-советник отметил, что бренд Кличко – очень сильный, медийный, положительный. Однако у него есть большая проблема.
"Если бы он расслабился и профессионалы повели бы его по всех поприщах – он стал бы как Месси, Роналду и все остальные. Они бы без команды никогда не выиграли", – заверил Бахматов.
История Кличко такая же, как будет и с Разумковым. Построение команды очень важно, но они, к сожалению, не умеют этого делать,
– подытожил экс-советник мэра.
Он рассказал, что пробовал с коллегами усилить бренд Кличко, когда работал с ним. Однако, как сказал Бахматов "это не работает и никогда не сработает".
Зеленский и 2 срок: что известно
- Перед президентскими выборами Зеленский убеждал украинцев, что идет лишь на одну каденцию.
- Уже став президентом он заявил, что одной каденции ему будет мало, чтобы сделать то, что планирует.
- В сентябре 2021 года Зеленский изменил свое мнение. Сказал, что хочет выполнить все, что обещал. После этого якобы пойдет отдыхать.