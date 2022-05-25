Шансы выстоять в войне будут равны нулю, если Украина допустит только одну ошибку
Источник:фейсбук Валерия Пекаря
Многие считают, что восстановление экономики – это то, что наступит после войны. Это большое заблуждение.
Фронт, о котором нельзя забывать
Без восстановления экономики у нас ровно ноль шансов выстоять в продолжительном военном противостоянии.
Не пропустите Не все сразу: мы не освободим Крым за месяц и не сожжем Москву за годМы тратим ежемесячно один годовой государственный бюджет на войну. Пока что нам эти деньги покрывают западные партнеры. Они могут прекратить это делать в любой момент, если сочтут, что дела идут не туда, или чтобы побудить нас сесть за стол переговоров с Путиным и уступить территории или чем-то другим.
Вы когда-нибудь играли в стратегическую компьютерную игру? Надо строить и воевать одновременно, потому что если прекращаешь строить, то ресурсы быстро заканчиваются – и уже нечем воевать.
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Война – это экономика
Если восстановление – это что-то такое, что будет после войны, то что будет с людьми, которым сейчас негде жить? Пусть подождут завершения войны? А предприятия разбомбленные, выпускающие критически важную продукцию, это также после войны? А дороги и мосты разрушенные, без которых невозможна оборона?
Недалекие люди считают, что разговоры об экономике отвлекают от основного – от войны. Ошибаетесь, экономика это и есть война.
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