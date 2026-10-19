Журналист Роман Цимбалюк в аналитическом обзоре для 24 Канала объяснил истинные мотивы ограничения работы Starlink в Украине и абсурдность нефтяных соглашений США с Россией. Подобные действия не только бьют по рейтингам республиканцев, заставляя их дистанцироваться от своего лидера, но и подталкивают Европу к ускоренному созданию независимых от Вашингтона оборонных программ.

Зависимость Украины от американских технологий, возможные договоренности по поводу российского дизельного топлива и неопределенность с мирными переговорами создают дополнительные вызовы для Киева.

Журналист Роман Цимбалюк считает, что решения администрации Дональда Трампа могут быть связаны не только с международной политикой, но и с экономическими и внутриполитическими интересами США. Для 24 Канала он объяснил, почему ситуация со Starlink вызывает беспокойство, как политика Вашингтона может повлиять на Украину и почему Европе нужно развивать собственные оборонные технологии.

Starlink, российское топливо и политические интересы США

Цимбалюк связывает проблемы с работой Starlink в Украине с политическими противоречиями между Киевом и окружением Дональда Трампа и Илона Маска.

Зависимость от американских технологий может стать инструментом влияния на Украину, особенно на фоне критики возможных договоренностей по поводу российского дизельного топлива. В то же время сами перебои со связью не доказывают, что речь идет о преднамеренном шантаже, однако поднимают важный вопрос о контроле над технологиями, критически важными для украинской обороны.

Журналист также ставит под сомнение экономическую логику возможных договоренностей по российскому топливу. США сами экспортируют значительные объемы нефтепродуктов, поэтому объяснение о необходимости стабилизировать мировые цены не обязательно раскрывает все мотивы таких решений.

Цимбалюк предполагает, что за ними могут стоять коммерческие интересы, однако версии о теневых финансовых схемах и расчетах через криптовалюту требуют доказательств и не могут считаться установленными фактами.

Противоречивые решения администрации Трампа в отношении России могут усилить недовольство внутри Республиканской партии и повлиять на ее позиции в преддверии выборов.

Внутриполитическое давление в США потенциально способно заставить Белый дом пересмотреть отдельные решения в отношении Украины. Однако изменение курса Вашингтона не гарантировано, поэтому Киеву приходится учитывать как внутренние противоречия в американской политике, так и риск дальнейших колебаний в поддержке.

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Почему переговоры с Россией не гарантируют мира?

Слухи о трехсторонней встрече Владимира Зеленского, Дональда Трампа и Владимира Путина Цимбалюк считает информационным шумом. По его мнению, сама подготовка встречи еще не означает приближения мирного урегулирования.

Главным препятствием остаются требования России, в частности, что касается украинских территорий. Если Москва настаивает на выводе украинских войск из части Донецкой области, это фактически означает требование односторонних уступок от Киева. Поэтому решающими будут не заявления о переговорах, а их конкретные условия и гарантии выполнения договоренностей.

Неопределенность с позицией США заставляет Европу пересматривать собственные приоритеты в области безопасности. Ситуация со Starlink показала риски зависимости от технологий, контроль над которыми находится у другого государства.

Цимбалюк считает, что европейским странам необходимо активнее развивать собственные системы спутниковой связи, разведки и управления войсками. Создание альтернатив потребует значительных инвестиций и времени, однако диверсификация оборонных технологий может уменьшить зависимость Европы от политических решений Вашингтона.

Удары по России, роль Беларуси и готовность Украины к длительной войне

Украинские удары беспилотниками по российской инфраструктуре демонстрируют, что война создает проблемы и вдали от фронта. В частности, ограничение авиасообщения в Московском регионе свидетельствует о дополнительных рисках для российской логистики и безопасности.

Цимбалюк также обращает внимание на публичные видео с участием российского военно-политического руководства, ставя под сомнение обстоятельства их записи.

Особое внимание журналист уделяет Беларуси. По его мнению, призывы Александра Лукашенко к миру могут быть связаны с желанием избежать дальнейшей эскалации и угроз для белорусской экономики.

Использование территории страны российскими войсками усиливает зависимость Минска от Москвы и создает дополнительные риски для инфраструктуры.

Цимбалюк подчеркивает, что Украине не стоит рассчитывать на быстрое политическое урегулирование. Российские атаки могут угрожать различным регионам страны, поэтому важными остаются развитие противовоздушной обороны, устойчивой инфраструктуры и резервных каналов связи.

На международном уровне Киеву необходимо сохранять поддержку союзников, но в то же время снижать критическую зависимость от одного партнера. Способность Украины противостоять агрессии зависит не только от решений в Вашингтоне, но и от собственной оборонной устойчивости и готовности действовать в условиях неопределенности.