Таким образом этот залог стал крупнейшим в истории современной Украины. Это несмотря на то, что Шаповалова суд не подозревает в нанесении ущерба государству, за что устанавливают тяжелое наказание.
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Почему сумма залога Шаповалову побила все рекорды
Обратившись к уголовному кодексу, можно увидеть, что статья по которой подозревают Шаповалова, а именно препятствование законным действиям ВСУ во время особого состояния, относится к тяжким. Поэтому максимальный размер залога не должен превышать сумму в 207 тысяч гривен. Однако суд назначил залог в 402 миллиона гривен, что почти в 2 тысячи раз больше, чем этот показатель.
Журналисты издания отметили, что заработок Шаповалова за последние 4 года составил 1,5 миллиона гривен, или 375 тысяч на один год.
Это в тысячу раз меньше размера назначенного судом залога,
– отметили они.
Поэтому, чтобы внести такой залог экс-замминистра обороны должен проработать 1 тысячу лет, учитывая его зарплату на прежней должности.
Шаповалов обогнал по сумме денежного залога всех обвиняемых в незаконном обогащении
Издание также сравнило залоги самых скандальных украинских фигурантов уголовных дел в неправомерной выгоде. Так вот, для сравнения, бывшему министру инфраструктуры Андрею Пивоварскому, подозреваемому в нанесении ущерба государству в размере 30 миллионов долларов США, или более 1 миллиарда гривен, суд назначил залог лишь в 10 миллионов гривен.
В то время как Шаповалов, которого даже не подозревают в незаконном обогащении, должен внести залог почти в 40 раз больше, чем Пивоварский.
Шаповалов занимает лидерские позиции по сумме залога, назначившего суд / Инфографика "Апострофа"
К тому же миллионеру Борису Кауфману, которого суд подозревает в создании преступной группировки, также объявили гораздо меньший залог, чем экс-замминистра обороны. Эта сумма была почти в 4 раза меньше задатка Шаповалова и составляла 129 миллионов гривен. Это при том, что Кауфман владеет активами в 220 миллионов долларов США.
Авторы этого материала отмечают, что логику в подобных решениях искать не следует. По их словам, размер денежного залога для обвиняемых кроется "не только в нормах закона, но и в текущем рыночном курсе валют".
Что известно о деле Вячеслава Шаповалова
- Суд арестовал в феврале 2023 года бывшего замминистра обороны Вячеслава Шаповалова. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой многомиллионного залога.
- Согласно материалам расследования ДБР, чиновник продвигал заключение договоров на закупку продуктов для военных по завышенным ценам, а также амуницию плохого качества. Все договоры заключались по полной подписке.
- До этого Шаповалов в январе 2023 года сам подал в отставку на фоне скандала по закупкам у Минобороны. Именно он отвечал за тыловое довольствие воинов ВСУ.