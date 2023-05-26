Таким чином ця застава стала найбільшою в історії сучасної України. Це попри те, що Шаповалова суд не підозрює у завданні збитків державі, за що встановлюють найтяжче покарання.

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Чому сума застави Шаповалову побила всі рекорди

Звернувшись до кримінального кодексу, можна побачити, що стаття за якою підозрюють Шаповалова, а саме перешкоджання законним діям ЗСУ під час особливого стану, відноситься до тяжких. Тому максимальний розмір застави не мав перевищувати суму у 207 тисяч гривень. Однак суд призначив заставу у 402 мільйони гривень, що майже у 2 тисячі разів більше, ніж цей показник.

Журналісти видання зазначили, що заробіток Шаповалова за останні 4 роки склав 1,5 мільйона гривень, або ж 375 тисяч на один рік.

Це у тисячу разів менше розміру призначеної судом застави,

– зазначили вони.

Тому, щоб внести таку заставу ексзаступник міністра оборони має пропрацювати аж 1 тисячу років, враховуючи його зарплату на колишній посаді.

Шаповалов обігнав за сумою грошової застави всіх обвинувачених у незаконному збагачені

Видання також порівняло застави найскандальніших українських фігурантів кримінальних справ у неправомірній вигоді. Так ось, для порівняння, колишньому міністру інфраструктури Андрію Пивоварському, якого підозрюють у завданні збитків державі у розмірі 30 мільйонів доларів США, або понад 1 мільярд гривень, суд призначив заставу лише у 10 мільйонів гривень.

В той час, як Шаповалов, якого навіть не підозрюють у незаконному збагачені, має внести заставу майже у 40 разів більшу, ніж Пивоварський.



Шаповалов займає лідерські позиції за сумою застави, що призначив суд / Інфографіка "Апострофа"

До того ж мільйонеру Борису Кауфману, якого суд підозрює у створенні злочинного угрупування, також оголосили набагато меншу заставу ніж ексзаступнику міністра оборони. Ця сума була майже в 4 рази менша, ніж задаток Шаповалова і становила 129 мільйонів гривень. Це при тому, що Кауфман володіє активами на 220 мільйонів доларів США.

Автори цього матеріалу зазначають, що логіку в таких рішеннях шукати не слід. За їхніми словами, розмір грошової застави для обвинувачуваних криється "не лише у нормах закону, а й у поточному ринковому курсі валют".

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