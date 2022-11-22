"Маленький лидер": у Зеленского отреагировали на скандал с шарфом Орбана

Виктор Орбан надел шарф с картой "Великой Венгрии", на которой изображены части соседних государств в ее составе. Реакция Офиса Президента Украины не заставила себя ждать.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк намекнул, что самые жестокие войны возникают тогда, когда "маленькие лидеры начинают грезить Великими Империями".

"Футбол - это не политика", - Орбан попытался ничтожно оправдаться после скандала с шарфом

Неусвоенные уроки истории повторяются

Подоляк написал, что каждый, кто хочет заработать себе политические баллы, используя "исторические травмы", создает угрозу международной безопасности.

Самые кровопролитные войны разгораются тогда, когда маленькие лидеры начинают грезить Великими Империями. Каждый, кто в XXI веке хочет заработать политбалы, паразитируя на исторических травмах, создает угрозу международной безопасности. Неусвоенные уроки истории повторяются. Даже на венгерском,

– написал советник главы ОП.

Что предшествовало

Вечером 20 ноября венгерский премьер пришел на товарищеский футбольный матч между сборными Венгрии и Греции в Будапеште. На нем был шарф с картой "Великой Венгрии". К этой карте к Венгрии были присоединены страны ЕС: Австрия, Словакия, Румыния и Хорватия. Кроме того, там были регионы Сербии и Украины. Эти территории принадлежали Королевству Венгрия к концу Первой мировой войны.

Интересно, что это не первая такая затея Орбана. В 2020 году он опубликовал фотографию глобуса, на котором изображены границы Королевства Венгрия до окончания Первой мировой войны.

Стоит напомнить, что при правительстве Орбана представителям нацменьшинств щедро раздавали венгерские паспорта.

Реакция стран

МИД Украины вызовет венгерского посла. Украина требует официальных извинений от венгерской стороны и опровержения посягательств на украинские территории.

Румынский депутат Европарламента Алин Митуца убежден, что из-за таких вещей лидеры Евросоюза должны наказать и изолировать Орбана. Он отметил, что этот жест ставит Орбана рядом с Путиным.

В то же время МИД Австрии потролил Орбана. Там сказали, что при первой возможности передадут венгерским соседям, что Транслейтании не существует уже около 100 лет.

К теме – Орбан попал в скандал: смотрите видео