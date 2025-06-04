Шария заочно приговорили к 15 годам тюрьмы за государственную измену

Прокремлевского пропагандиста Анатолия Шария заочно приговорили к 15 годам лишения свободы. Его вместе с сообщником признали виновными в государственной измене, совершенной по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины. Соответствующее решение в среду, 4 июня, принял Винницкий городской суд.

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Что известно о преступлении

По материалам дела, с начала полномасштабной войны Шарий был привлечен к реализации информационных диверсий ФСБ против Украины. В частности, участвовал в подготовке и распространении постановочных видео, где оккупанты допрашивают украинских пленных.

Фигурант подсказывал россиянам, как снимать допросы в "нужном формате" и какие вопросы задавать пленникам. Кроме того, он монтировал полученные видеоматериалы, чтобы вырезать из них "дискредитационные" для страны-агрессора кадры с признаками пыток пленных.

Коммуникация Шария с оккупантами происходила через экс-главу ГУ Нацполиции в Винницкой области Антона Шевцова, который сейчас скрывается в Севастополе по подозрению в госизмене. Именно от него пропагандист получал видео с допросов, а после "монтажа" распространял через свои информресурсы.

Также к Шарию применена беспрецедентная спецконфискация его доменного имени и авторского ютуб-канала.

Поскольку оба осужденных скрываются от правосудия, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения каждого из них к ответственности за преступления против нашего государства,

– написали в СБУ.