Глава Европейского совета Шарль Мишель оценил успехи украинского контрнаступления. Об этом он сказал в интервью изданию Kyiv Independent.

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В Европе признают успехи Украины на море

Я не думаю, что это контрнаступление провалилось. Два примера. Во-первых, то, как украинская армия достигла огромного прогресса в Черном море, чрезвычайно важно. Это большой шаг в правильном направлении. Во-вторых, недавний прогресс, достигнутый на левом берегу Днепра, тоже очень важен,

– высказался Шарль Мишель.

Любопытно! У нашего государства нет сильного флота, но оно показывает фантастические успехи именно на море. Форсирование Днепра для продвижения на левом берегу также связано с преодолением водных помех. К тому же в военном деле форсирование само по себе сложно.

Что ЕС делает для поддержки ВСУ

Глава Евросовета подчеркнул, что Европа должна поддержать Украину. Для этого хотят предоставить больше "военного потенциала".

Мы уже подготовили более 30 000 солдат и будем делать больше,

– сказал он.

Также обещают ускорить и нарастить производство боеприпасов, "нужно развивать больше оборонных и безопасных возможностей в будущем".

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Мирное время заканчивается