Голова Європейської ради Шарль Мішель оцінив успіхи українського контрнаступу. Про це він сказав в інтерв'ю виданню Kyiv Independent.
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У Європі визнають успіхи України на морі
Я не думаю, що цей контрнаступ провалився. Два приклади. По-перше, те, як українська армія досягла величезного прогресу в Чорному морі, є надзвичайно важливим. Це великий крок у правильному напрямку. По-друге, нещодавній прогрес, досягнутий на лівому березі Дніпра, також дуже важливий,
– висловився Шарль Мішель.
Що ЄС робить для підтримки ЗСУ
Голова Євроради наголосив, що Європа повинна підтримати Україну. Для цього хочуть надати більше "військового потенціалу".
Ми вже підготували понад 30 000 солдатів і будемо робити більше,
– сказав він.
Також обіцяють прискорити і наростити виробництво боєприпасів, "потрібно розвивати більше оборонних та безпекових можливостей у майбутньому".
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Мирний час закінчується
- У Європі планують створити "військовий шенген". Це потрібно, щоб війська НАТО могли швидко рухатися через кордони ЄС, якщо все ж почнеться протистояння з Росією. Також мають бути склади для боєприпасів, пального, запчастин і провізії, адже готуватися до можливої війни слід заздалегідь.
- Голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко повідомив, на які країни може напасти Росія, детальніше про це читайте тут.