Голова Європейської ради Шарль Мішель оцінив успіхи українського контрнаступу. Про це він сказав в інтерв'ю виданню Kyiv Independent.

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У Європі визнають успіхи України на морі

Я не думаю, що цей контрнаступ провалився. Два приклади. По-перше, те, як українська армія досягла величезного прогресу в Чорному морі, є надзвичайно важливим. Це великий крок у правильному напрямку. По-друге, нещодавній прогрес, досягнутий на лівому березі Дніпра, також дуже важливий,

– висловився Шарль Мішель.

Цікаво! У нашої держави немає сильного флоту, але вона показує фантастичні успіхи саме на морі. Форсування Дніпра задля просування на лівому березі також пов'язане з подоланням водних перешкод. До того ж у військовій справі форсування саме по собі є складним.

Що ЄС робить для підтримки ЗСУ

Голова Євроради наголосив, що Європа повинна підтримати Україну. Для цього хочуть надати більше "військового потенціалу".

Ми вже підготували понад 30 000 солдатів і будемо робити більше,

– сказав він.

Також обіцяють прискорити і наростити виробництво боєприпасів, "потрібно розвивати більше оборонних та безпекових можливостей у майбутньому".

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Мирний час закінчується