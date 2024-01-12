В ЕС злятся из-за отставки президента Евросовета, – Politico

Европейские дипломаты и чиновники были шокированы из-за решения президента Европейского совета Шарля Мишеля уйти в отставку досрочно. Он планирует баллотироваться в Европарламент.

Шесть дипломатов ЕС и три чиновника ЕС заявили, что его громкое заявление на этой неделе рискует создать конфликт интересов, поскольку Мишель будет баллотироваться на одну должность, находясь на другой.

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В ЕС разъярены отставкой президента Евросовета

В издании говорится, что в то время как Европа столкнулась с двумя войнами на пороге, отставка Мишеля с одной из важнейших должностей в институтах ЕС рассматривается как сигнал того, что он больше заботится о своих будущих перспективах, чем о сегодняшней роли.

Один дипломат Европейского Союза заявил, что бельгийский лидер поступил "неискренне и неуважительно по отношению к роли Евросовета". Однако в издании не указали имя дипломата, поскольку тот высказался на условиях анонимности.

Известно, что близкий к Мишелю чиновник подчеркнул, что лидеров ЕС предупредили о решении президента Совета ЕС, поэтому оно не должно было застать их врасплох.

Однако один из чиновников ЕС в разговоре с Politico опроверг эту версию событий.

По его словам, глава Евросовета обсудил свое решение только со своим другом, президентом Франции Эммануэлем Макроном. Другим же европейским лидерам, как заметил чиновник, было отправлено электронное письмо, которое "всех их разозлило, и небезосновательно".

Государства-члены не были предварительно проконсультированы по решению Мишеля. Очевидно, что они не были удовлетворены тем, что их проинформировали одновременно с тем, как об этом стали сообщать СМИ,

– рассказал изданию анонимный дипломат.

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш сказал Politico, что заявление Мишель "немного удивило его".

Кроме того, теперь перед выборами в Европейский парламент Мишелю придется балансировать между обязанностями и своей кампанией. Так, в издании отметили, что есть опасения относительно того, будет ли глава Евросовета использовать атрибуты своей нынешней должности. К примеру, персонал и деньги.

Как отметили в Politico, проект инструкции, подготовленный юридической командой Евросовета, пытается избежать подобных конфликтов, утверждая, что бюджет или персонал "не могут быть использованы для деятельности, связанной с избирательной кампанией".

По словам одного из дипломатов, лидеры ЕС неохотно продолжают дискуссию по так называемой "Стратегической повестке дня", на обсуждении которой настаивал Мишель, поскольку значительная часть этих законов касается Европарламента, а бельгиец, скорее всего, будет его депутатом.

Некоторые чиновники оказывают давление на Мишеля, чтобы тот ушел в отставку

Немецкий социал-демократический депутат Европарламента Йенс Гайер призвал главу Евросовета уйти в отставку уже сейчас, назвав шаг Мишеля "попустительством эгоизма", что делает "необходимым его отставку". Его также поддержала и бельгийская социалистка и депутат Европарламента Кэтлин ван Бремпт.

Однако Мишель не намерен уходить в отставку.

Он рассчитывает быть в полной мере привлечен как президент Европейского совета, он будет безупречно соблюдать правила, и нет никаких причин для его отставки,

– сказал приближенный к нему чиновник.

Что этому предшествовало