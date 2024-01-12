Шість дипломатів ЄС і троє чиновників ЄС заявили, що його гучна заява цього тижня ризикує створити конфлікт інтересів, оскільки Мішель балотуватиметься на одну посаду, перебуваючи на іншій.

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В ЄС розлючені відставкою президента Євроради

У виданні йдеться, що в той час, як Європа зіткнулася з двома війнами на порозі, відставка Мішеля з однієї з найважливіших посад в інституціях ЄС розглядається як сигнал того, що він більше дбає про свої майбутні перспективи, ніж про сьогоднішню роль.

Один дипломат Європейського Союзу заявив, що бельгійський лідер вчинив "нещиро і нешанобливо стосовно ролі Євроради". Проте у виданні не зазначили ім'я дипломата, оскільки той висловився на умовах анонімності.

Відомо, що близький до Мішеля чиновник наголосив, що лідерів ЄС попередили про рішення президента Ради ЄС, тому воно не повинно було застати їх зненацька.

Проте один з посадовців ЄС у розмові з Politico спростував цю версію подій.

За його словами, глава Євроради обговорив своє рішення лише зі своїм приятелем, президентом Франції Еммануелем Макроном. Іншим ж європейським лідерам, як зауважив чиновник, було надіслано електронного листа, що "всіх їх розлютило, і небезпідставно".

Держави-члени не були заздалегідь проконсультовані щодо рішення Мішеля. Очевидно, що вони не були задоволені тим, що їх поінформували одночасно з тим, як про це почали повідомляти ЗМІ,

– розповів виданню анонімний дипломат.

Міністр закордонних справ Латвії Кріш'яніс Каріньш сказав Politico, що заява Мішеля "трохи здивувала його".

Крім того, тепер перед виборами до Європейського парламенту Мішелю доведеться балансувати між обов'язками та своєю кампанією. Так, у виданні зазначили, що є певні побоювання щодо того, чи буде глава Євроради використовувати атрибути своєї нинішньої посади. Наприклад, персонал і гроші.

Як зазначили у Politico, проєкт інструкції, підготовлений юридичною командою Євроради, намагається уникнути подібних конфліктів, стверджуючи, що бюджет або персонал "не можуть бути використані для діяльності, пов'язаної з виборчою кампанією".

За словами одного з дипломатів, наразі лідери ЄС неохоче продовжують дискусію щодо так званого "Стратегічного порядку денного", на обговоренні якого наполягав Мішель, оскільки значна частина цих законів стосується Європарламенту, а бельгієць, швидше за все, буде його депутатом.

Деякі посадовці чинять тиск на Мішеля, щоб той пішов у відставку

Німецький соціал-демократичний депутат Європарламенту Єнс Гаєр закликав главу Євроради піти у відставку вже зараз, назвавши крок Мішеля "потуранням егоїзму", що робить "необхідним його відставку". Його також підтримала і бельгійська соціалістка та депутатка Європарламенту Кетлін ван Бремпт.

Проте Мішель не має наміру йти у відставку.

Він розраховує бути повною мірою залучений як президент Європейської ради, він бездоганно дотримуватиметься правил, і немає жодних причин для його відставки,

– сказав наближений до нього чиновник.

Що цьому передувало