Когда Украина начнет переговоры о вступлении в ЕС: Зеленский назвал сроки
Источник:Интерфакс-Украина
В четверг, 19 января, в Киев с рабочим визитом прибыл президент Евросовета Шарль Мишель. Чиновник встретился с Владимиром Зеленским и обсудил условия и сроки вступления Украины в ЕС.
Глава государства на пресс-конференции заявил, что Украина уже в этом году должна выйти на начало переговоров о своем будущем членстве в Европейском Союзе. По словам Зеленского, главная цель украинцев – полноправное членство в ЕС.
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На какой дальнейший шаг надеется Зеленский
Глава страны отметил, что Украина и ЕС уже достигли весомых результатов в историческом сближении. Но этого, по его словам, недостаточно.
Владимир Зеленский отметил высокую оценку выполнения Украиной соответствующих рекомендаций Еврокомиссии.
Для членства Украины в ЕС есть все необходимые предпосылки. У нас большая мотивация и желание. Мы идем вперед,
– заявил глава государства.
Президент выразил надежду, что следующим шагом на пути Украины в ЕС может стать промежуточная положительная оценка Евросоюзом усилий украинской стороны.
Как Европарламент поддерживает Украину: последние новости
- Европарламент 19 января проголосовал за трибунал для Путина и Лукашенко. Следовательно, кремлевский диктатор и самопровозглашенный президент рано или поздно предстанут перед судом.
- "За" было отдано 472 голоса, "против" – 19, воздержались – 33. Европарламент решил, что специальный трибунал, по аналогии с Нюрнбергским процессом после Второй мировой войны, где судили нацистских лидеров, должен создаваться в тесном сотрудничестве с Украиной и международным сообществом, желательно через ООН.
- Европарламент считает, что создание специального трибунала восполнит большой пробел в текущей институциональной структуре международного уголовного правосудия и должен основываться на стандартах и принципах, применяемых в Международном уголовном суде.
- Евродепутаты подчеркнули в резолюции, что специальный трибунал должен привлечь к ответственности не только Путина, но и Лукашенко и руководство Белоруссии.