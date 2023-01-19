Когда Украина начнет переговоры о вступлении в ЕС: Зеленский назвал сроки

В четверг, 19 января, в Киев с рабочим визитом прибыл президент Евросовета Шарль Мишель. Чиновник встретился с Владимиром Зеленским и обсудил условия и сроки вступления Украины в ЕС.

Глава государства на пресс-конференции заявил, что Украина уже в этом году должна выйти на начало переговоров о своем будущем членстве в Европейском Союзе. По словам Зеленского, главная цель украинцев – полноправное членство в ЕС.

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На какой дальнейший шаг надеется Зеленский

Глава страны отметил, что Украина и ЕС уже достигли весомых результатов в историческом сближении. Но этого, по его словам, недостаточно.

Владимир Зеленский отметил высокую оценку выполнения Украиной соответствующих рекомендаций Еврокомиссии.

Для членства Украины в ЕС есть все необходимые предпосылки. У нас большая мотивация и желание. Мы идем вперед,

– заявил глава государства.

Президент выразил надежду, что следующим шагом на пути Украины в ЕС может стать промежуточная положительная оценка Евросоюзом усилий украинской стороны.

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