"Шавки вызывают просто отвращение": Геращенко ответила Януковичу касательно обмена пленными

Украинцев в тюрьмах держит Путин, а не "его шавки". Поэтому Украине не о чем просить президента-беглеца Виктора Януковича, который предложил свои услуги в переговорном процессе по обмену пленными с РФ.

Такое поведение России является предсказуемым, написала представительница Украины в Трехсторонний контактной группе в Минске, первая вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

Читайте также: Что сказал Янукович на пресс-конференции: главные тезисы

24 канал писал, что на пресс-конференции в Москве экс-президент Украины Виктор Янукович высказался относительно обмена пленными. По его словам, если и проводить обмен заложниками, то это нужно делать в формате "всех на всех". Ко всему, об этом его должен попросить Порошенко.

Геращенко отметила, что еще летом анонсировала попытки России разыграть "чувствительную и важную тему заложников" накануне выборов. В то же время Президент Петр Порошенко и его команда десятки раз обращались к властям РФ с предложением освободить всех украинских заложников в обмен на осужденных россиян.

В тюрьме украинцев держит Путин, а не его прирученные и прикормленные шавки ... А лох, который подыгрывает своим фиглярством циничным и грязным сценариям Кремля, не в переговоры должен играть, а отвечать за измену,

– написала Геращенко.

Вице-спикер отметила, что "нам не о чем просить Януковича, которого презирают и в Киеве, во Львове, и на его родном Донбассе, как беглеца и предателя". Геращенко отметила, что Москва должна передать Януковича Украине для отбывания наказания за преступления – измену родине.

"И ждем от Путина, а не от лохов-шавок немедленного решения вопроса заложников. У Путина, а не у лохов ключи от тюрем и камер с украинскими моряками, политзаключенными и заложниками. Шавки вызывают просто отвращение", – подчеркнула она.

В частности, на заседании Трехсторонней контактной группы в г.Минске 30 января украинская сторона требовала обменять трех россиян, осужденных за преступления в зоне боевых действий на оккупированном Донбассе, на трех украинских военнослужащих, которых 4 года удерживают пророссийские боевики. Россия категорически отказалась.