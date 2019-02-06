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      "Шавки викликають просто огиду": Геращенко відповіла Януковичу щодо обміну полоненими

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      Геращенко відповіла Януковичу щодо обміну полоненими
      Геращенко відповіла Януковичу щодо обміну полоненими / Фото з відкритих джерел

      Українців у в’язницях тримає Путін, а не "його шавки". Тому Україна не має про що просити президента-втікача Віктора Януковича, який запропонував свої послуги у переговорному процесі щодо обміну полоненими з РФ.

      Така поведінка Росії є передбачуваною, написала представниця України у Тристоронній контактній групі в Мінську, перша віце-спікерка Верховної Ради Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

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      24 канал писав, що на прес-конференції у Москві екс-президент України Віктор Янукович висловився щодо обміну полоненими. За його словами, якщо і проводити обмін заручниками, то це потрібно робити у форматі "всіх на всіх". До всього, про це його має попросити Порошенко. 

      Геращенко наголосила, що ще влітку анонсувала намагання Росії розіграти «чутливу і важливу тему заручників» напередодні виборів. Натомість Президент Петро Порошенко і його команда десятки разів зверталися до влади РФ з пропозицію звільнити всіх українських заручників в обмін на засуджених росіян.

      В тюрмі українців тримає Путін, а не його приручені й пригодовані шавки...А лох, який підігрує своїм фіглярством цинічним і брудним сценаріям Кремля, не в переговори має гратися, а відповідати за зраду,
      – написала Геращенко.

      Віце-спікерка наголосила, що «нам немає про що просити в Януковича, якого зневажають й у Києві, у Львові, й у його рідному Донбасі як втікача і зрадника». Геращенко зазначила, що Москва має передати Януковича Україні для відбування покарання за злочини – зраду батьківщини.

      "Й чекаємо від Путіна, а не лохів-шавок негайного вирішення питання заручників. У Путіна, а не лохів ключі від тюрем і камер з українськими моряками, політв‘язнями і заручниками. Шавки викликають просто огиду", – підкреслила вона.

      Зокрема, на засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську 30 січня українська сторона вимагала обміняти трьох росіян, засуджених за злочини у зоні бойових дій на окупованому Донбасі, на трьох українських військових, яких 4 роки утримують проросійські бойовики. Росія категорично відмовилася.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Українці в полоні РФ Заручники Віктор Янукович Ірина Геращенко
      Джерело: 24 Канал
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