План "Фортеця" провалился: в РДК отчитались, как накрыли представителей МВД в Шебекино

Крайне неспокойно в российском Шебекино. В Белгородской области Русский добровольческий корпус накрыл представителей МВД. Помогли им в этом местные жители.

По имеющейся информации, российские правоохранители не смогли справиться с РДК. МВД накрыли "Градами", в городе наспех сжигают документы прямо посреди улицы, передает 24 Канал.

Читайте также Российские добровольцы передали "привет" с границы: возле Шебекино говорят о танковых боях

МВД накрыли "Градами"

Как говорят в Русском добровольческом корпусе, россияне объявили план "Крепость". Он предполагает особенное положение для сотрудников правоохранительных органов. Его применяют, чтобы предотвратить захват объектов органов внутренних дел и войск. Но что-то у них не задалось.

"Доблестные" защитники путинской шайки, следуя протоколу, собрались возле здания. Мы дали им собраться и "накрыли" пакетами "Градов",

– говорят в РДК.

Где находится Шебекино: смотрите на карте

Добровольцы отмечают, что о результате их работы рассказали все. Даже пропагандистские СМИ. В то же время они поблагодарили местных жителей. Последние предоставили РДК "важную своевременную информацию".

Собственно, местные СМИ и телеграм-каналы сообщали о том, что горит дом полиции в Шебекино.

В Шебекино горит дом полиции: смотрите видео

Кроме того, очевидцы зафиксировали, как россияне сжигают документы.

Прямо посреди улицы сжигают документы: смотрите видео

Но это еще не всё. Населенный пункт обесточен после обстрела из РСЗО. На это жалуются местные жители.

Как мы уже говорили, у Шебекино неспокойно. Также в сеть выложили видео. На нем можно увидеть, как дымится крыша одного из домов в городе. Судя по флагам вблизи здания, можно было предположить, что оно имело какое-то административное значение для россиян.

В Шебекино горит пятиэтажное здание:​ смотрите видео

Телеграм-канал Mash сообщил, что был прилет по общежитию. Оно расположено вблизи местной администрации. Собственно, это здание и попало на видео.

Русский добровольческий корпус также похвастался своими достижениями. У оккупантов стало на один КаМАЗ с боекомплектом и 1 самоходный миномет "Тюльпан" меньше. Добровольцы отметили, что "прекрасно сработали".

Легион "Свобода России" выложил кадры с уничтожением техники врага. На них можно увидеть, как после точной работы артиллерии детонируют боекомплект и миномет.

Накануне в Шебекино раздавались взрывы. Понятно, что в этом россияне уже успели обвинить Украину.

Взрывы в Шебекино: что известно