В сети обнародовали видео обстрела Шебекино. Об этом пишет 24 Канал.

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Россияне обстреливают Шебекино

На распространенных кадрах россиянин жалуется, что населенный пункт "поливают фосфором". Отмечает, что обстрелы видны из Масловой Пристани в Шебекинском районе Белгородской области.

Россияне, на фоне слухов об отключении света в "Шмякино" (так российские пропагандисты называют Шебекино – 24 Канал), решили подсветить город зажигательными снарядами, вероятно из "Градов". Россия убивает россиян,

– отметили в "Оперативном ВСУ".

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Россияне поливают фосфорными снарядами Шебекино: смотрите видео (осторожно, ненормативная лексика)

Российский генерал призвал бомбить Шебекино

Заметим, что недавно депутат российской госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев как раз призвал бомбить Шебекино. Он признал, что оккупанты не могут пойти в масштабное наступление или проводить "оперативно-стратегические удары по рассечению и охвату целых областей". Поэтому лучшее, по его мнению, решение – бить по своему же Шебекино.

"Сегодня надо точечно душить и долбить. Прямо, в том числе по Шебекино. Я думаю, там авиация разберется, в частности, планировочными бомбами. Так больше нельзя. Мы видим ситуацию, которая есть", – заявил Гурулев.