У мережі оприлюднили відео обстрілу Шебекіно. Про це пише 24 Канал.

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Росіяни обстрілюють Шебекіно

Зауважимо, що на поширених кадрах росіянин скаржиться, що населений пункт "поливають фосфором". Зазначає, що обстріли видно з Маслової Пристані, що в Шебекінському районі Бєлгородської області.

Росіяни на фоні чуток про відключення світла в "Шмякіно" (так російські пропагандисти називають Шебекіно – 24 Канал) вирішили підсвітити місто запальними снарядами, ймовірно з "Градів". Росія вбиває росіян,

– зауважили в "Оперативний ЗСУ".

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Росіяни поливають фосфорними снарядами Шебекіно: дивіться відео (обережно, ненормативна лексика)

Російський генерал закликав бомбити Шебекіно

Зауважимо, що нещодавно депутат російської держдуми, генерал-лейтенант Андрєй Гурульов якраз-таки закликав бомбити Шебекіно. Він визнав, що окупанти не можуть піти у масштабний наступ чи проводити "оперативно-стратегічні удари із розсічення та охоплення цілих областей". Тому найкраще, на його думку, рішення, – бити по своєму ж Шебекіно.

"Сьогодні треба точково душити та довбати. Прямо, у тому числі по Шебекіно. Я думаю, там авіація розбереться, зокрема планувальними бомбами. Так більше не можна. Ми бачимо ситуацію, яка є", – заявив Гурульов.