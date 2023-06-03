Російський добровольчий корпус демонструє альтернативну позицію, як треба ставитися до громадян своєї країни. Про це розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону, повідомляє 24 Канал.

До речі Таких дуже багато, – у РДК розповіли про охочих евакуюватися з Бєлгородщини в Україну

Тактика росіян не змінюється

Російські військові не змінюють своєї тактики й воюють так само, як в Україні – ховаються у дворах та будинках місцевих мешканців.

Відповідно в квартали заходять РДК і воюють безпосередньо з військами Росії, а росіяни своїми додатковими військами атакують цивільне населення. Тому добровольці пропонують надати гуманітарний коридор для людей.

Україна готова надати гумкоридори

Подоляк наголосив, що Україна згодна надати місцевим жителям Бєлгородської області гуманітарні коридори для виходу з зони бойових дій.

РДК говорить, що можуть організувати гуманітарні коридори... Україна готова надати гуманітарні коридори, якщо це буде потрібно для збереження цивільних громадян Росії,

– додав Подоляк.

Є охочі евакуюватись

Бійці РДК та легіону "Свобода Росії" почали отримувати дуже багато звернень з закликом допомогти евакуюватися з регіону.

Один з добровольців наголошував, що вони будуть забезпечувати перевезення людей. Така можливість зберігається, але кількість людей велика. Окремо наголошують, що людям гарантуватимуть безпеку.