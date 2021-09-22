Шефир часто ездил сам за рулем и не пользовался госохраной
Источник:24 канал
Помощник Владимира Зеленского Сергей Шефир, на которого совершили вооруженное нападение, ехал в небронированном авто. К тому же он не пользовался государственной охраной, а свой автомобиль водил самостоятельно.
Сейчас Шефир чувствует себя хорошо, а его водитель в больнице. Об этом на брифинге о нападении сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
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Сергей Шефир не пользовался госохраной
Авто Сергея Шефира было небронированным. К тому же помощник президента не пользовался охраной. Пострадавший водитель – был личным водителем Шефира и не принадлежал к государственной охране или иной государственной институции. Как рассказал Подоляк, сейчас он в больнице. Что касается самого Шефира – с ним все в порядке, он дает показания правоохранителям.
Он (Сергей Шефир – 24 канал) сейчас чувствует себя нормально и находится в помещениях МВД, где дает соответствующие показания,
– рассказал советник главы ОП.
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Шефир ездит сам и с водителем
Как рассказал СМИ глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, Сергей Шефир ездил как сам, так и с водителем. По словам Арахамии, это чередовалось ориентировочно раз через раз.
Он ехал на работу, он обычно ездит в 50% случаев сам за рулем, в 50% – с водителем...
– рассказал нардеп.
В обстреле пострадал водитель Сергея Шефира. Он получил три огнестрельных ранения и был госпитализирован.
Главное об обстреле авто Сергея Шефира
- Произошло нападение около 10 утра 22 сентября в селе Лесники Киевской области.
- В авто Audi первого помощника Владимира Зеленского выпустили не менее 10 пуль. По данным СМИ, его обстреляли из автомата.
- В результате обстрела пострадал водитель Сергея Шефира, которого забрали в больницу.
- Нападавшие с места обстрела успели скрыться. Сейчас их ищут: правоохранители ввели спецоперацию "Сирена".
- В Офисе Президента считают обстрел террористическим актом, который имел целью запугать провластную команду.