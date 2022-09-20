Шейтельман предположил, что "мобилизацию" путин объявит на оккупированных территориях

Кремлевский диктатор владимир путин может объявить мобилизацию на временно оккупированных территориях Украины. Он может цинично воспользоваться огромным количеством наших людей.

По мнению политтехнолога Михаила Шейтельмана, это некий шаг безнадежности. Об этом он сказал в эфире 24 канала.

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Так, псевдореферендумы нужны главе кремля для того, чтобы получить возможность отправлять на войну жителей временно оккупированных территорий Украины. В то же время, принимают закон о мобилизации.

Он принимает решение, что Запорожская область теперь часть россии. Если ты не пошел на мобилизацию или сдался в плен – тебе грозит такой-то срок. И наших людей в Мелитополе, Бердянске или в селах начинают забирать в армию,

– заметил политтехнолог.

По приблизительным подсчетам, на территориях, которые оккупировали после 24 февраля, проживает более 1 миллиона украинцев. Половина из них – мужчины, поэтому потенциал призыва составляет 150 тысяч солдат. "Это очень много", – сказал Шейтельман.

Тотальная мобилизация на временно оккупированных территориях Украины: что известно

Оккупантам чрезвычайно не хватает живой силы, чтобы вести свою жестокую войну. Именно поэтому захватчики планируют проведение тотальной мобилизации в Херсонской и Запорожской областях, потому что отечественное "пушечное мясо" уже закончилось. По информации источников 24-го канала в спецслужбах, на оккупированных территориях уже подписали приказы о создании так называемых "добровольческих батальонов".

Стоит вспомнить, что на территории псевдореспублик Донетчины и Луганщины мобилизация тоже считалась добровольной. Однако там просто-таки отлавливают мужчин и отправляют на фронт.

По словам советника городского главы Мариуполя Петра Андрющенко, в селе Портовское Мариупольского района оккупанты собрали всех мужчин в возрасте до 40 лет. Их погрузили в автобус и вывезли в сторону Донецка.

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