Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман, отметив, что согласно результатам голосования телезрителей победил Дональд Трамп. За него проголосовали 67%, за Байдена – 33%.
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Трамп тоже ничего особенного не продемонстрировал
Как отметил Шейтельман, накануне дебатов 55% опрошенных телезрителей считали, что победит Трамп. 45% – были за Байдена. Выглядит так, что Байден на самом деле не смог дотянуть до ожиданий зрителей. Трамп не сказал ни одного нового тезиса и смог удержать эмоции.
Это как был матч Украина – Бельгия. Бельгии не надо было пропустить. Вот они и сыграли на 0:0. Трампу важно было не пропустить. Он не допустил ярких ошибок, не вляпался в скандал, не ссорился. Байден не смог даже до нуля дотянуть. Он часто ошибался,
– сказал Шейтельман.
В общем на дебатах не прозвучало ничего нового. Все те тезисы и Байден, и Трамп говорили раньше. Стоит следить, как процесс будет развиваться дальше.
Дебаты Байдена и Трампа: кратко
- Во время дебатов оба говорили о войне в Украине. Байден подчеркивал, что победа Украины – залог безопасности в Европе. Трамп считает, что США не должны выделять деньги для нашего государства. Он также убеждал, что в случае победы на выборах завершит войну еще до принятия присяги. Он подтвердил, что требования Путина – неприемлемы.
- Также оба говорили и о несколько странных вещах. 81-летний Байден и 78-летний Трамп поспорили, кто из них лучше играет в гольф.