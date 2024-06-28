Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман, отметив, что согласно результатам голосования телезрителей победил Дональд Трамп. За него проголосовали 67%, за Байдена – 33%.

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Трамп тоже ничего особенного не продемонстрировал

Как отметил Шейтельман, накануне дебатов 55% опрошенных телезрителей считали, что победит Трамп. 45% – были за Байдена. Выглядит так, что Байден на самом деле не смог дотянуть до ожиданий зрителей. Трамп не сказал ни одного нового тезиса и смог удержать эмоции.

Это как был матч Украина – Бельгия. Бельгии не надо было пропустить. Вот они и сыграли на 0:0. Трампу важно было не пропустить. Он не допустил ярких ошибок, не вляпался в скандал, не ссорился. Байден не смог даже до нуля дотянуть. Он часто ошибался,

– сказал Шейтельман.

В общем на дебатах не прозвучало ничего нового. Все те тезисы и Байден, и Трамп говорили раньше. Стоит следить, как процесс будет развиваться дальше.

Дебаты Байдена и Трампа: кратко