Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман, зауваживши, що згідно з результатами голосування телеглядачів переміг Дональд Трамп. За нього проголосували 67%, за Байдена – 33%.

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Трамп теж нічого особливого не продемонстрував

Як наголосив Шейтельман, напередодні дебатів 55% опитаних телеглядачів вважали, що переможе Трамп. 45% – були за Байдена. Виглядає так, що Байден насправді не зміг дотягнути до очікувань глядачів. Трамп не сказав жодної нової тези і зміг втримати емоції.

Це як був матч Україна – Бельгія. Бельгії не треба було пропустити. От вони й зіграли на 0:0. Трампу важливо було не пропустити. Він не допустив яскравих помилок, не вляпався в скандал, не сварився. Байден не зміг навіть до нуля дотягнути. Він часто помилявся,

– сказав Шейтельман.

Загалом на дебатах не пролунало нічого нового. Всі ті тези і Байден, і Трамп говорили раніше. Варто стежити, як процес буде розвиватися далі.

Дебати Байдена та Трампа: коротко