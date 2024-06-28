Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман, зауваживши, що згідно з результатами голосування телеглядачів переміг Дональд Трамп. За нього проголосували 67%, за Байдена – 33%.
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Трамп теж нічого особливого не продемонстрував
Як наголосив Шейтельман, напередодні дебатів 55% опитаних телеглядачів вважали, що переможе Трамп. 45% – були за Байдена. Виглядає так, що Байден насправді не зміг дотягнути до очікувань глядачів. Трамп не сказав жодної нової тези і зміг втримати емоції.
Це як був матч Україна – Бельгія. Бельгії не треба було пропустити. От вони й зіграли на 0:0. Трампу важливо було не пропустити. Він не допустив яскравих помилок, не вляпався в скандал, не сварився. Байден не зміг навіть до нуля дотягнути. Він часто помилявся,
– сказав Шейтельман.
Загалом на дебатах не пролунало нічого нового. Всі ті тези і Байден, і Трамп говорили раніше. Варто стежити, як процес буде розвиватися далі.
Дебати Байдена та Трампа: коротко
- Під час дебатів обоє говорили про війну в Україні. Байден наголошував, що перемога України – запорука безпеки у Європі. Трамп вважає, що США не мають виділяти гроші для нашої держави. Він також переконував, що в разі перемоги на виборах завершить війну ще до прийняття присяги. Але Трамп визнав, що вимоги Путіна є неприйнятними.
- Також обоє говорили і про дещо дивні речі. 81-річний Байден та 78-річний Трамп посперечалися, хто з них краще грає у гольф.