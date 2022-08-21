Шейтельман заметил связь между "приключениями" дугина, пригожина и кабаевой

Вчера, 20 августа, под москвой погибла дочь главного идеолога "русского мира" александра дугина. Ее автомобиль взорвали. Ожидалось, что в машину сядет сам пропагандист.

дугин является идейным вдохновителем путина, в частности – на кровопролитную войну в Украине. Кроме того, он является творцом достаточно примитивной философии об "отдельной русской цивилизации", в которую искренне верят русские. Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

Достойно внимания Под Москвой взорвался джип с дочерью главного "идеолога путина" Александра Дугина

путин верит в параллельные миры

Кремлевский диктатор живет идеей возрождения империи. "Основной философии является якобы существование какой-то отдельной русской цивилизации, что полная ахинея, трудно подобрать какие-то слова. В россии немало людей этим заражены", – сказал политтехнолог.

Есть западная цивилизация, заметил Шейтельман, в которой живут миллиарды людей тысячи лет. россия ничего общего с этим понятием не имеет.

россия велика по площади, но невелика по населению. У них такие же основания претендовать на отдельную цивилизацию, как в Нигерии, где проживает 200 миллионов человек, или в Эфиопии,

– отметил он.

дочь дугина стала случайной жертвой

Шейтельман уверен, что никто не собирался убивать дочь. Однако все знали, что дугин не управляет автомобилем, и его повезет дочь дария. Заметим, девушка подражала отцу и занималась роспропагандой.

"Дочь дугина смерти не заслуживала, хотя и была антиукраинской пропагандисткой. Давайте честно: если бы мы устроили суд после войны, ее не приговорили бы к смертной казни, а дали год тюрьмы за ее высказывание", – сказал политтехнолог.

Зато отец девушки заслуживает самого жесткого наказания. "Он, безусловно, виноват в том, что путин сошел с ума. Кстати, в медицине есть такое понятие – "религиозный бред". И дугин, и пути больны религиозным бредом", – считает Шейтельман.

Спецслужбы трезво оценивают перспективы

Люди из российских спецслужб, отметил политтехнолог, могли захотеть "привести путина в чувство".

В спецслужбах есть трезвые ребята, которые здраво оценивают силу российской армии, здраво оценивают перспективы российской армии в Украине, здраво оценивают то, о чем сейчас нужно договариваться. Они понимают, что путин продолжает бредить. И они могли попытаться отрезать путина от ближайшего окружения, которое ему это позволяет,

– подчеркнул он.

дугин, пригожин, кабаева

Шейтельман заметил, что вчера пытались убить дугина, а неделю назад – пригожина. Правда, последнего хотели "убрать" силами украинской армии, направив наши войска на штаб ПИК "Вагнер" в Попасной.

Считается, что спецслужбы "слили" ВСУ место расположения пригожина, чтобы его убить. Им просто надоело, как он влияет на президента россии.

Кроме того, есть история с алиной кабаевой – любовницей кремлевского диктатора. Так, вчера слили информацию о ее местонахождении. Оказывается, она находится в Европе, хотя против нее применены западные санкции

Против ближайшего окружения путина явно есть некий системный сговор. Я думаю, что в спецслужбах,

– резюмировал Шейтельман.