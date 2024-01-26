НАБУ и САП должны проверить причастность главы "Укрэнерго" к хищению электричества, – эксперт

У НАБУ и САП есть все основания провести проверку относительно того, причастен ли глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий к схеме хищения электроэнергии на сумму 716 миллионов гривен.

Такое мнение выразил в фейсбуке политический эксперт Александр Кочетков.

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25 января НАБУ и САП объявили в розыск участников схемы. Ее организатором назван бизнес-партнер олигарха Игоря Коломойского Михаил Киперман. Кочетков выразил сомнения в том, что Киперман наладил схему самостоятельно, без участия топ-менеджмента государственного оператора.

Известная персона, даже в мире шоубиза известна. Но вы реально думаете, что партнер Коломойского "работал" бы с начальником департамента расчетов "Укрэнерго" Дмитрием Кондрашовым – винтиком в большой машине? Это просто смешно. Между ними должны быть посредники из числа руководителей "Укрэнерго",

– подчеркнул Кочетков.

Правоохранителям следует изучить мотивы Владимира Кудрицкого

Он напомнил, что второй подозреваемый по делу – начальник департамента администратора расчетов "Укрэнерго" Дмитрий Кондрашов – еще 15 июля 2022 года уехал в "командировку" в Венгрию и обратно не вернулся. Аналогичным образом, но через Польшу, 26 февраля 2023 года исчез директор по рыночным операциям "Укрэнерго" Никита Вишневский, о котором в НАБУ публично пока не упоминали.

Обоих за границу выпустил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Несмотря на следствие и риск побега фигурантов. Как по мне, один только этот факт дает правоохранителям основания провести проверку законности и мотивы действий руководителя "Укрэнерго". Но они охотятся на Кипермана, а Кудрицкого словно в упор не видят,

– заявил эксперт.

Он добавил, что роль Коломойского и его окружения в коррупционных схемах в Украине ни для кого не секрет. Но возможными и прибыльными эти схемы стали благодаря коррумпированным чиновникам.

Поэтому нужно обязательно установить их сообщников среди государственных чиновников. И наказать их тоже, а не одних исполнителей,

– добавил Кочетков.

Схема с хищением электроэнергии: что известно

Как ранее сообщало НАБУ, в марте 2022 года "Укрэнерго" продало трейдеру "Юнайтед Энерджи" электроэнергию на сумму свыше 716 миллионов гривен, несмотря на имеющуюся у компании задолженность. "Юнайтед Энерджи" связывают с Игорем Коломойским.

Трейдер перепродал энергию реальным участникам рынка, а средства вывел, чем нанес государству ущерб.



Сообщение о розыске / Скриншот со страницы НАБУ

НАБУ и САП объявили в розыск подозреваемых по этому делу: