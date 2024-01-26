Таку думку висловив у фейсбуці політичний експерт Олександр Кочетков.

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25 січня НАБУ й САП оголосили у розшук учасників схеми. Її організатором названий бізнес-партнер олігарха Ігоря Коломойського Михайло Кіперман. Кочетков висловив сумніви в тому, що Кіперман налагодив схему самостійно, без участі топменеджменту державного оператора.

Відома персона, навіть у світі шоубізу відома. Але ви реально думаєте, що партнер Коломойського "працював" би з начальником департаменту розрахунків "Укренерго" Дмитром Кондрашовим – гвинтиком у великій машині? Це просто смішно. Між ними мали бути посередники з-поміж керівників "Укренерго",

– наголосив Кочетков.

Правоохоронцям варто вивчити мотиви Володимира Кудрицького

Він нагадав, що другий підозрюваний у справі – начальник департаменту адміністратора розрахунків "Укренерго" Дмитро Кондрашов – ще 15 липня 2022 року виїхав у "відрядження" в Угорщину і назад не повернувся. Аналогічним чином, але через Польщу, 26 лютого 2023 року зник директор з ринкових операцій "Укренерго" Микита Вишневський, про якого в НАБУ публічно поки що не згадували.

Обох за кордон випустив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький. Попри слідство й ризик втечі фігурантів. Як на мене, один лише цей факт дає правоохоронцям підстави провести перевірку законності та мотивів дій керівника "Укренерго". Але вони полюють на Кіпермана, а Кудрицького ніби впритул не бачать,

– заявив експерт.

Він додав, що роль Коломойського та його оточення у корупційних схемах в Україні ні для кого не є секретом. Але можливими та прибутковими ці схеми стали завдяки корумпованим чиновникам.

Тому треба обов'язково встановити їхніх спільників серед державних високопосадовців. І покарати їх теж, а не самих лише виконавців,

– додав Кочетков.

Схема з розкраданням електроенергії: що відомо

Як раніше повідомляло НАБУ, в березні 2022 року "Укренерго" продало трейдеру "Юнайтед Енерджі" електроенергію на суму понад 716 мільйонів гривень, попри наявну в компанії заборгованість. "Юнайтед Енерджі" пов'язують з Ігорем Коломойським.

Трейдер перепродав енергію реальним учасникам ринку, а кошти вивів, чим завдав державі збитків.



Повідомлення про розшук / Скриншот зі сторінки НАБУ

НАБУ та САП оголосили у розшук підозрюваних у цій справі: