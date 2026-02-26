Вся комната в наличке: в Винницкой области семья врачей "продавала" группы инвалидности

Мать с сыном в Винницкой области организовали схему по продаже фиктивной инвалидности. Во время обысков правоохранители изъяли у них огромную сумму наличных.

После того как мужчина передал согласованную сумму взятки, правоохранители задержали сообщников и изъяли деньги. Об этом сообщили в полиции.

Что известно о схеме в Винницкой области?

Фигуранты организовали фиктивное стационарное лечение и ряд обследований, чтобы незаконно оформить инвалидность. Когда все документы были готовы для оценки, "клиент" должен был рассчитаться за "услугу".

Во время обысков полиция изъяла более 200 тысяч долларов, 350 тысяч гривен и более 1700 евро наличными.

Вся комната была "забита" наличными / Фото полиции

Следователи сообщили врачам о подозрении по двум статьям:

получение неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере;

влияние на принятие решения об установлении инвалидности, совершенных по предварительному сговору группой лиц;

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно о коррупционных скандалах в Украине?