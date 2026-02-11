Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Что известно о схеме взяточничества в ветеринарных клиниках?

Правоохранители установили, что оформление документов намеренно затягивали. После этого владельцам животных предлагали "помощь" с ускорением процедуры – за отдельную плату.

Схема работала через искусственные преграды: затягивали чипирование, вакцинацию и проведение лабораторных анализов крови. За "ускорение" чиновники брали от 7 до 12 тысяч гривен, тогда как официальная стоимость всех необходимых процедур не превышает 2 100 гривен.

Следствие также выяснило, что справки для выезда оформляли без фактического чипирования, без своевременной вакцинации и без исследования крови на титр антител. В документах эти процедуры отражались задним числом.

В рамках расследования проведено 26 обысков в ветеринарных учреждениях столицы. Во время них изъяли более 2 миллионов гривен, 230 тысяч долларов США, 60 тысяч евро и 93 тысячи российских рублей. Кроме наличных, правоохранители изъяли банковские карты, чистые бланки, ветпаспорта, чипы, компьютерную технику, носители информации и служебную документацию.

Установлена причастность не менее 7 государственных ветеринарных больниц, входящих в состав Объединения ветеринарной медицины Киева, а также одной лаборатории.

Задержаны руководители двух ветеринарных клиник. Следственные действия продолжаются, готовятся сообщения о подозрении участникам сделки.

