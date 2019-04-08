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      Схема с коксом и оффшорами: как Украина потеряла крупнейший металлургический завод

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      Днепровский металлургический комбинат фактически банкрот
      Днепровский металлургический комбинат фактически банкрот / Иллюстративное фото

      Днепровский металлургический комбинат в городе Каменское когда-то был лидером в области производства стали в Украине. Но свой статус он потерял, ведь после приватизации новые владельцы фактически сразу начали доводить предприятие до банкротства.

      Причины, по которым развалился когда-то успешный завод, раскрывает сайт "БезТАБУ".

      Причина первая: генеральный директор "Индустриального союза Донбасса" Олег Мкртчан, который купил в 2003 году акции Днепровского меткомбината, не проявил управленческий талант.

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      В то время, как Ринат Ахметов успешно пользовался схемой "уголь-кокс-металл" и получал сверхприбыли по реализации стали, основатели ИСД Сергей Тарута и Олег Мкртчан только покупали сырье по очень завышенным ценам. А вот продукцию, с того сырья изготовленную, реализовать по конкурентным с "Метинвестом" ценам не удавалось.

      Тарута
      Сергей Тарута – председатель совета директоров компании "Индустриальный союз Донбасса"

      Чтобы исправить ситуацию, бизнесмены в 2010 году продали часть акций предприятия и фактически отдали контрольный пакет прежнему основателю российского "Евразхолдинга". С тех пор завод работал в убыток – в несколько десятков, а то и сотен миллионов долларов ежегодно. Хотя владельцы, как оказалось, успешно брали кредиты для развития ИСД.

      Мкртчан
      Олег Мкритчан – генеральный директор компании "Индустриальный союз Донбасса"

      Но если до войны в "Индустриальном союзе Донбасса" находились несколько предприятий, то с началом российской агрессии под контролем корпорации оказался лишь один ДМК – и то убыточный. Потому Олег Мкртчан вместе со своим родственником Рафиком Дау, председателем LITAT Group и владельцем компании International Transit SAL Offshore решились на серьезный шаг – о чем свидетельствуют документы, опубликованные "БезТАБУ".

      Оффшорная история на миллиард: смотрите фото

      Так, в 2014 году ДМК и International Transit SAL Offshore заключили контракт на поставку стали. С выгодой для всех реализовали ее на миллиард, но после этого пришло время совершить "финт ушами": в начале 2017 года International Transit SAL Offshore перечислила на счета ГТК 38 миллионов долларов в качестве аванса, а деньги эти пошли вовсе не на покупку кокса или хотя бы коксового угля, как должно было быть, а осели на счетах компании Flodinal ltd. Есть много документов, подтверждающих схему.

      По документам перевод средств провели качестве оплаты поставок сырья, но сам кокс на завод не доехал: смотрите фото

      Результат – исчезновение оборотного капитала комбината. А поскольку завод без кокса ничего производить не мог, а владелец разводил руками, другого варианта как издать приказ о работе комбината в условиях остановки основного производства – не было. ДМК пошел на так называемую "горячую консервацию", а Дау подал в суд с требованием минимум вернуть ему авансовые десятки миллионов. К слову, иск адресован не Олегу Мкртчану, а единственному активу ИСД – Днепровскому комбинату.

      Наказ
      Наказй
      Приказ о работе комбината в условиях остановки основного производства

      Отдавать деньги комбинату не из чего, любое решение суда в пользу истца фактически поставит крест на существовании предприятия.

      Или же долг придется выплатить из местного или государственного бюджета. Сколько тысяч жителей Каменца при этом потеряют зарплату и работу – трудно и сосчитать. Так же трудно прогнозировать, что в целом будет с городом, который потеряет пусть даже убыточное, но градообразующее предприятие.

      А спросить не с кого. Мкртчан – под следствием в России, так как брал для ИСД миллиарды кредитов в "Внешэкономбанке" и забрасывал их не в производство, а просто на свои оффшорные счета. А Дау вообще осуществляет свою деятельность за рубежом и в Украине не появляется.

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      Теги: Новости Украины Деньги Сергей Тарута Металургия Кам'янське
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