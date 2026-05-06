34 тысячи долларов за "бронь" от мобилизации: СБУ задержала своего же сотрудника

Правоохранители разоблачили и пресекли схему незаконного бронирования мужчин через фиктивное трудоустройство. К организации схемы, по данным следствия, причастны действующий сотрудник СБУ и предприниматель.

Их задержали во время получения 34 тысяч долларов взятки. Об этом сообщает Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Смотрите также СБУ проводит обыски в ТЦК Днепра, – источники

Как работала схема?

Правоохранители разоблачили коррупционную схему, которая позволяла мужчинам незаконно получать отсрочку от мобилизации через фиктивное трудоустройство. Организаторами, по данным следствия, были действующий сотрудник СБУ и его сообщник, который является предпринимателем.

По информации следователей, "услуга" заключалась в формальном оформлении мужчин на предприятие без фактического выполнения работы. Людей вносили в штатное расписание только "на бумаге", что позволяло им получать документы для бронирования.

Стоимость таких услуг составляла 8,5 тысяч долларов США с одного человека. Именно за эту сумму организаторы гарантировали оформление фиктивного трудоустройства и дальнейшее получение отсрочки.

Схему удалось разоблачить после обращения одного из "клиентов" в правоохранительные органы. После этого дальнейшие действия организаторов находились под контролем оперативников. Сотрудника СБУ задержали непосредственно во время получения 34 тысяч долларов США – суммы, которая, вероятно, касалась оформления нескольких лиц.

Задержание сотрудника СБУ из-за схемы с бронированием / Фото Руслан Кравченко

Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения. Правоохранители отмечают, что проверяют возможные другие эпизоды и лиц, причастных к организации незаконного "бронирования".

Что известно о других схемах с бронированием?