34 тысячи долларов за "бронь" от мобилизации: СБУ задержала своего же сотрудника
Правоохранители разоблачили и пресекли схему незаконного бронирования мужчин через фиктивное трудоустройство. К организации схемы, по данным следствия, причастны действующий сотрудник СБУ и предприниматель.
Их задержали во время получения 34 тысяч долларов взятки. Об этом сообщает Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.
Как работала схема?
Правоохранители разоблачили коррупционную схему, которая позволяла мужчинам незаконно получать отсрочку от мобилизации через фиктивное трудоустройство. Организаторами, по данным следствия, были действующий сотрудник СБУ и его сообщник, который является предпринимателем.
По информации следователей, "услуга" заключалась в формальном оформлении мужчин на предприятие без фактического выполнения работы. Людей вносили в штатное расписание только "на бумаге", что позволяло им получать документы для бронирования.
Стоимость таких услуг составляла 8,5 тысяч долларов США с одного человека. Именно за эту сумму организаторы гарантировали оформление фиктивного трудоустройства и дальнейшее получение отсрочки.
Схему удалось разоблачить после обращения одного из "клиентов" в правоохранительные органы. После этого дальнейшие действия организаторов находились под контролем оперативников. Сотрудника СБУ задержали непосредственно во время получения 34 тысяч долларов США – суммы, которая, вероятно, касалась оформления нескольких лиц.
Задержание сотрудника СБУ из-за схемы с бронированием / Фото Руслан Кравченко
Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения. Правоохранители отмечают, что проверяют возможные другие эпизоды и лиц, причастных к организации незаконного "бронирования".
Что известно о других схемах с бронированием?
ГБР разоблачило офицера Минобороны, который организовал схему незаконного бронирования военнообязанных, получая за это от 8 до 10 тысяч долларов США. Подозреваемый задержан во время получения взятки, проведены обыски и изъяты доказательства. По меньшей мере 50 человек могли воспользоваться этой схемой, причастными могут быть должностные лица Минобороны, Вооруженных Сил, ТЦК и правоохранительных органов.
В Киеве отец и сын организовали схему заработка на уклонистах, обещая помощь в избежании мобилизации за 15 тысяч долларов. Им грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества за незаконную переправку лиц через границу и злоупотребление влиянием.
СБУ и Национальная полиция Украины разоблачили 19 организаторов схем, которые торговали фиктивными медсправками и переправляли военнообязанных за границу вне КПП. Задержанные лица осуществляли деятельность в различных регионах Украины, включая Одесскую, Харьковскую, Полтавскую и Хмельницкую области, а также Киев.
СБУ разоблачила организаторов схем незаконной переправки мужчин за границу. Их услугами воспользовался один из полтавских депутатов. СБУ задержала более 10 злоумышленников. Семерым из них уже сообщили о подозрении.