Схемы на ГП "Антонов": кто и как зарабатывает на государственном предприятии
Источник:"Схемы" на 24 канале
"Антонов" покупает топливо у как минимум трех компаний дороже, чем предлагают другие. Переплату насчитывают миллионами, учитывая объемы закупок.
Государственное предприятие переплачивает за то, чтобы заправлять свои самолеты. "Антонов" игнорирует более дешевые предложения и выбирает посреднические хендлинговые фирмы.
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Одной из них является компания Jetex. Она продолжает работать во временно оккупированном Россией Крыму и обслуживает перелеты из Симферополя.
В связи с расследованием "Схем", несмотря на повышенные ценовые предложения, авиатранспортное подразделение "Антонова" чаще начало обращаться к таким компаниям как:
- Click Aviation Network;
- Cargo Air Chartering;
- Jetex.
По словам руководителя ГП Михаила Харченко, нарушений не было, а соответствующие факты якобы вырвали из контекста.
Суммы заключенных контрактов / Инфографика "Схем"
ГП потеряло много денег
В январе 2021 года самолет "Антонов" заправился в США на 77 тысяч долларов за 100 тонн топлива (то есть 758 долларов за тонну). Его поставляла компания Click Aviation Network.
В то же время фирма Irving Oil Limited предлагала предприятию 611 долларов за тонну. Поэтому "Антонов" потерял примерно 15 тысяч долларов только на одной заправке.
Кто и как зарабатывает на ГП "Антонов": смотрите расследование
Весной этого же года через Cargo Air Chartering самолет "Антонова" заправился во Франции, поэтому предприятие потеряло более 13 тысяч долларов.
Летом, во время перелета из США в Украину, заправились через компанию Jetex. Но если бы воспользовались услугами AEG FUELS, то сэкономили бы 40 тысяч долларов или 1 миллион гривен.
Манипуляции во время закупок
Укроборонпромом выявил манипуляции при закупках топлива. Неизвестные лица системно удаляли более дешевые предложения, поэтому и побеждали более дорогие.
В некоторых случаях вообще побеждала компания Click, хотя среди участников тендера ее не было. Как считают в концерне, соответствующие действия могут означать, что ГП "Антонов" лоббирует интересы соответствующих фирм.
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Заместитель руководителя ГК "Укроборонпром" Роман Забарчук рассказал, что поскольку комиссия предприятия не провела проверку, подали заявление в Офис генпрокурора, где открыли уголовное производство.
Проигнорировали наше требование. Мы решили обратиться за помощью в правоохранительные органы и направили туда соответствующее обращение.
Несмотря на все факты вероятных невыгодных закупок, директор АТП ГП "Антонов" Михаил Харченко отказался проводить интервью с журналистами "Схем" и отвечать на вопросы. Расследователи подали запрос генеральному директору предприятия и до сих пор ожидают ответ.