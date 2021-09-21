Схемы экспертного царя Украины: что известно о миллионном состоянии и тайных связях Рувина

Александр Рувин возглавляет Институт судебной экспертизы. Сейчас туда один за другим "бегают" влиятельные люди из Офиса Президента, Киевской городской госадминистрации и частного бизнеса.

На улицу Смоленскую, где расположен Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз, каждое утро приезжают автомобили. Делают все, чтобы никто не увидел пассажира – Рувина.

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В то же время несколько месяцев назад Рувина собирались увольнять. Однако он усидел в своем директорском кресле, которое за 10 лет так успешно укрепил связями и влиянием.

Что такое судебная экспертиза

Адвокат Александр Бурмагин уверен, что экспертиза является одним из важных источников доказательств в любом деле. "Экспертизы назначают тогда, когда у судов и у суда нет компетенции исследовать качество обстоятельств, фактов, материалов", – заверил юрист.

Судебные эксперты – это специалисты в десятках различных отраслей, от чьих выводов зависят судебные дела, в частности огромные коррупционные скандалы. Несмотря на доказательства и аргументы, суды часто полагаются именно на экспертизу.

Законодательство требует, чтобы суд оценивал выводы экспертизы вместе с другими доказательствами. К сожалению, нередки случаи, когда суд в своем решении фактически переписывает выводы эксперта, игнорируя другие доказательства или факты, которые не совпадают с заключениями экспертов.

Судебные экспертизы не только в столице

Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз – не единственное экспертное учреждение в стране. У Министерства юстиции, кроме киевского института – еще 26 в каждой области. Есть и свои эксперты в Министерства внутренних дел, и в Службе безопасности Украины.

Однако важнейшие дела государственного уровня расследуют и судят в столице. Самые интересные экспертизы в самых скандальных делах обычно попадают именно в киевский институт Рувина. Часто источником скандала становится сам институт.

Дело Насирова

В 2017 году эксперты КНИИСЭ делали экспертизу по делу Романа Насирова. Насиров был главным фискалом, а обвиняли его в злоупотреблении служебным положением.

В чем именно подозревали Романа Насирова?

Экс-главу Госфискальнои службы подозревали в принятии ряда незаконных решений по рассрочке рентных платежей на сумму свыше 2 миллиардов гривен. Насирова обвиняют в том, что решение принято "задним числом" и без согласования с Министерством финансов.



Кроме того, следствие утверждает, что он солгал "Укргаздобыче" и Госслужбе геологии и недр о том, что у компаний нет налогового долга. Экс-главу Госфискальнои службы подозревали в принятии ряда незаконных решений по рассрочке рентных платежей на сумму свыше 2 миллиардов гривен. Насирова обвиняют в том, что решение принято "задним числом" и без согласования с Министерством финансов.Кроме того, следствие утверждает, что он солгал "Укргаздобыче" и Госслужбе геологии и недр о том, что у компаний нет налогового долга. Во время следственных действий также выяснили, что кроме украинского паспорта у главного фискала есть и паспорт гражданина Великобритании

Ключевым документом в деле как раз и стала экспертиза, которая показала, что действия должностного лица повлекли 2 миллиарда убытков. Эксперты посчитали эту цифру, передали информацию в органы, а затем Рувин лично пытался отозвать экспертизу. Сам Насиров уверял, что она неправильная.

Скандальные дела: формула и Шеремет

В 2018 году эксперты Рувина анализировать пресловутую формулу "Роттердам+". Простыми словами, дать ответ на вопрос: есть ли хоть какая-то логическая причина "драть" с украинцев по 3 шкуры за электричество? Эксперты сказали, что есть. Формула – законная и экономически обоснована, а, значит, убытков нанести не могла.

В 2019 именно за ущерб от формулы – в 18 ярдов – НАБУ объявило подозрение пяти людям. Бюро пришлось проводить повторную экспертизу. Она, в отличие от экспертов Рувина, убытки не только подтвердила, но и насчитала вдвое больше, чем подозревали в начале.

В 2019 году КНИИСЭ наделал шума с экспертизой по делу убийства Павла Шеремета. Подозреваемых пытались идентифицировать по видео с их походкой. Пока Рувин на эфирах уверял, что экспертиза "простая как двери" и у института достаточно опыта.

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"Наш институт проводил более 20 экспертиз по невербальному поведению людей. Нам достаточно своего опыта. Мы более 20 лет над этим работаем. Институт проверил все видео, где смотрели, кто как ходит, ставит ноги. Пришли к выводу, который дал нам возможность предоставить экспертизу" – подчеркивал Рувин.

Озеро ли озеро

На Львовщине элитный SPA-комплекс Edem Resort. Он стоит прямо на берегу озера. Землю, на которой расположен водоем, фирма официально купила у обладминистрации. Однако если это природное озеро или пруд такого размера, то оно не может продаваться.

Все уперлось в вопрос: озеро это или не озеро. Экспертом стал именно институт Рувина. Полгода экспертиза лежала в учреждении, однако материалы в конце концов вернули без ответа. Так как "нет доступа к объекту обследования".

Эксперт Рувин не смог подойти к воде, хотя сам Рувин смог. Глава экспертного ведомства праздновал в ресторане комплекса вместе с семьей Рождество.



Семья Рувина / Коллаж 24 канала

Судебная 10-летняя крепость

Александр Рувин возглавляет КНИИСЭ уже 10 лет. Он превратил институт в крепость имени себя. За это время попал в меньшее количество скандалов, чем само экспертное учреждение.

Ему не раз приписывали контрабандный бизнес и подпольные казино. Расследователи фиксировали его неофициальные встречи с судебным окружением Петра Порошенко, Александра Грановского и одиозного главы ОАСК Павла Вовка.

Состояние Рувина и его семьи

Под руководством Вовка НАБУ бралось за Рувина трижды: незаконное обогащение, ложное декларирование и подделки экспертизы.

Если заглянуть в последнюю декларацию директора КНИИСЭ, то можно увидеть там:

2 старые квартиры еще с далеких нулевых лет

1 гараж;

1 помещение, в котором жена держит салон;

2 автомобиля – новая Toyota Land Cruiser и старая Toyota Camry.

В целом этот набор выглядит так, будто состояние семьи налезает на ее доходы. Но так выглядит то, что внесли в декларацию, с теми ценами, которые там нарисованы.

Если выторговать Land Cruiser вдвое дешевле рыночной стоимости – это, скажем, талант, то выкупить коммерческое помещение в 4 раза дешевле рыночной – это уже чудо. Самое интересное то, что вы в декларации не увидите вообще.

Чего нет в декларации

На хвосте у Cruiser всегда висит микроавтобус. А на хвосте у автобуса – фейковые бляхи, что тонко намекает на то, что это не совпадение. Если вдруг кто-то усомнится, что кортежем ездит именно Рувин – сходите в субботу за покупками в "Сильпо" рядом с КНИИСЭ. Увидите, как охранники грузят покупки в "крузак" под чутким руководством главного эксперта.

Жене Рувина тоже есть, чем удивить – вишневым Range Rover, которого нет в декларации. Автомобиль оформлен на асфальтобетонный завод, где Рувин кем-то работает, потому что получает зарплату.



Вишневый Range Rover / Скриншот видео Bihus.Info

У завода является лишь один автомобиль – Range Rover. Ездит на нем не официальный владелец и директор завода, а почему-то жена директора КНИИСЭ, которая иногда еще пускает за руль старшего сына.

Где живет главный эксперт

Где живет главный эксперт, журналисты очень долго не могли понять. Они проверили все возможные адреса, где когда-то был прописан он и его семья, но нигде Рувина не нашли.

Только в мае в фейсбуке появилось фото жены Рувина. Она позировала на белом диване, на фоне панорамных окон с белыми занавесками. Из окна было видно частный сектор и статую "Родины-Матери" со спины.

На весь Киев есть только один частный сектор, из которого эту статую видно именно в таком ракурсе. Это одно из самых дорогих мест на Печерске, прямо над ботаническим садом. Там расположен элитный ивент-холл Regent Hill.



Жена Рувина / Скриншот с видео Bihus.Info

Там есть белый зал – с белыми диванами, занавесками и панорамными окнами как раз в сторону статуи. Скорее всего, фото Рувиной сделали именно там. Но сначала расследователи не обратили на это внимания. Пока в июле, в день рождения Рувина, вишневый автомобиль снова не увидели на том же месте.

Regent Hill – не только event-hall. Это еще и одноименный клубный дом с лакшери-апартаментами. "Лакшери" – это когда аренда квартиры стоит:

от 100 тысяч гривен за самую простую двухкомнатную;

до полумиллиона гривен в месяц за позолоту, лепнину, мрамор и т.д.

У жены Рувин есть доли в ряде компаний. Но, по данным налоговой, прибыли ей ни одна из них никогда не приносила. Доходы в декларации – от предпринимательской деятельности, то есть с ФЛП.

ФЛП Рувина имеет салон. То, что указано в декларации, это не ее чистая прибыль, а то, что прошло через салон. Пасынок Назар и сын Сергей – тоже ФЛП.

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Связи главного эксперта

День рождения Рувин – особый день в жизни КНИИСЭ. Впервые журналисты в этом убедились еще в 2018 году. Поздравить директора института тогда пришло немало интересных людей.

Например, тогдашний министр юстиции Павел Петренко. Незадолго до этого Петренко, как тогда казалось, "умножил на ноль" репутацию КНИИСЭ.

Экспертам Рувин поручали считать убытки "Энергоатома" по делу экс-нардепа Николая Мартыненко. Они подтвердили потерю 6,5 миллионов евро. Тогда Петренко – однопартиец подозреваемого Мартыненко – отправил экспертизы на рецензирование. Рецензия разнесла выводы КНИИСЭ. Это позволило оспаривать основное доказательство НАБУ по этому делу.

Казалось бы Рувин с Петренко должны были поссориться, но никакие миллионные убытки государства не мешают эксперту якшаться с министром и, провожая его машину со двора института, отдать ему честь.



Рувин и Петренко / Скриншот с видео Bihus.Info

Также пришла поздравительная делегация из экономической контрразведки Службы безопасности Украины: тогдашний ее глава Сергей Конохов, Николай Беззубенко и Александр Кравченко.

Одним из гостем был Карен Геворкян. К тому времени он был партнером семьи Геннадия Кернеса, совладельцем и директором Харьковской гостиницы "Националь", где жил мэр Харькова.

. У Кернеса в то время тянулся суд из-за избиения активистов в 2014 году. Харьковского мэра и его двух охранников обвиняли в том, что они схватили двух евромайдановцев, затящили в тот же отель и там угрожали и избивали.

Геворкян в этом деле также играл интересную роль. Как руководитель "Националя" он уверял суд, что никакого "мордобоя" в его отеле не было. В этом же деле отличились эксперты Рувина.



Геворкян общался с семьей Рувина / Скриншот видео Bihus.Info

Роль Сировацкого

Жена Рувина связана с "неким" асфальтобетонным заводом – получает зарплату и ездит на оформленном на завод дорогущем Range Rover.

Валерий Сыровацкий – давний семейный партнер Рувин. Вскоре именно он стал тем звеном, связавшим Рувина с одним из самых скандальных "распилов" в Киеве.

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В конце 2018 года "просто кум" Рувин стал владельцем строительной компании "Современная транспортная инфраструктура" – сокращенно СТИ. Летом 2019 года компания вошла в сектор бюджетных закупок.

В ноябре 2019 года Сыровацкому "упали на голову" 27 миллионов с Подольского моста. Никому не известная компания, без опыта такого масштаба работ и такой стоимости контрактов, зашла на "жирный" строительный проект в столице.



Сыровацкий связан с Рувиным / Скриншот видео Bihus.Info

В конце 2019 года компания взяла в субподрядчики СТИ Сыровацкого. С тех пор регулярно заливала на фирму кума Рувина десятки миллионов. Летом 2020 года подрядчик выдал оригинальную идею – содрать уже положенный предшественниками асфальт и "постелить" свой.

СТИ почти весь асфальт закупает у того же асфальтобетонного завода, на котором работает жена Рувина. В целом у завода есть много покупателей асфальта. Эти компании периодически "залетают" в криминальные производства. Там им назначают судебные экспертизы, которые попадают в КНИИСЭ.

Например, компания "ДЕКС СИТИ" ремонтирует дороги в Киевской области. Платит деньги завода Рувиной с 2018 года (можно условно называть "завод Рувиной", поскольку она там работает).

В 2019 году полиция заподозрила растрату: ремонт не по технологии, с нарушениями. Оценить, качественно ли фирма клала асфальт, поручили экспертам Рувина. Такие случаи не единичны.

Директора КНИИСЭ не смогли уволить

Летом 2021 года Минюст попыталось уволить директора КНИИСЭ, но не смогло. Институт хоть и подчинен министерству, но увольнение его директора должен согласовать председатель КГГА.

Рувина такая сложная конструкция спасла, потому что Виталий Кличко не согласовал. Мол, нет оснований и вообще Рувин опытный и результативный.

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Дворак – еще один визитер Рувин

Еще один визитер с подарочным пакетом – Юрий Дворак. Он не только бывший глава киевской таможни, но и фигурант расследования журналистов о незадекларированном элитном имуществе.

А с недавнего времени он еще и фигурант того же списка контрабандистов, на которых наложили санкции Совет нацбезопасности и обороны и президент. Рувин, которого годами обвиняют в контрабанде, продолжает "коллекционировать" тематических гостей.

Подробнее о миллионном состоянии и тайных гостях Рувина – смотрите в полном выпуске программы "Наши деньги".