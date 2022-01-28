"Схемы" обнаружили связи между директором ГБР и членами комиссии, которые за него голосовали
Источник:"Радио Свобода"
Журналисты-расследователи обнаружили связи между Алексеем Сухачевым и членами комиссии, которая рекомендовала Владимиру Зеленскому назначить его директором ГБР. В ходе расследования выяснилось, что Сухачев связан с, по меньшей мере, четырьмя членами комиссии.
Представители комиссии, как отмечают журналисты, отсеяли других кандидатов. В то же время, никто из них не заявлял о конфликте интересов.
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Что связывает Сухачева и членов комиссии
По данным расследователей, член Оксана Кучинская издала книгу в соавторстве с ним и заместителем руководителя Офиса Президента Олегом Татаровым. Сам Сухачев ранее тоже рецензировал ее книгу.
Кроме того, журналисты выяснили, что победитель конкурса Сухачев входит в состав редколлегии научно-практического журнала вместе с четырьмя членами конкурсной комиссии.
Члены комиссии и Сухачев открещиваются от связей
Впоследствии в комментарии Кучинская и Сухачев убеждали, что не знают друг друга.
Я познакомился со всеми членами комиссии во время собеседования, презентации,
– заявил журналистам Сухачев.
Кучинская отметила: "Я с ним познакомилась лично, когда была презентация. Я слышала о таком ученом Сухачеве. Лично я его увидела впервые здесь (во время конкурса – 24 канал)".
Это довольно странно. И, как считает эксперт Центра политико-правовых реформ Владимир Петраковский, если люди действительно писали эту работу самостоятельно, то соответственно там уровень коммуникации был другой.
По моему мнению, это очень серьезный фактор, который влияет на мотивацию, в частности, проголосовать за кандидата. Очевидно, это положительное предубеждение. Что может быть вероятным конфликтом интересов. И да, член комиссии должен был сообщить об этом коллегам,
– подчеркнул Петраковский.
Оксану Кучинскую на должность члена комиссии назначил президент. "Схемы" уже направили запрос в ОП с уточнением, рекомендовал ли он ее в комиссию, и ждут ответа.
Назначение Сухачева: главное
- 31 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Алексея Сухачева полноценным главой Государственного бюро расследований.
- До этого Сухачев был исполняющим обязанности директора ГБР. Он занимал этот пост с сентября 2020 года. Перед этим его кандидатуру из трех финалистов выбрала конкурсная комиссия и рекомендовала президенту для утверждения.
Расследование о назначении Сухачева: смотрите видео