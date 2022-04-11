Валуйки и Солоти: "Схемы" показали фото расположений российских войск на восточной границе

Часть российских войск была переброшена на восточную границу Украины. В настоящее время большинство из них дислоцируются в новых лагерях в Белгородской области.

Одна из баз в Валуйках, а вторая в поселке Солоти. Как выглядит дислокация войск врага на спутниковых снимках, показали журналисты "Схем" 10 апреля.

Также Россия собрала на аэродроме Воронежа 32 истребителя: спутниковые снимки

Об этих базировках уже знает разведка

Полученные снимки свидетельствуют о том, что российская армия продолжает наращивать силы вблизи Харьковской области и Донбасса. О таком перебрасывании войск ранее сообщали в ВСУ и минобороны США.

Какие войска там стоят

Недалеко от Валуек сейчас есть сразу два палаточных городка. Возле них стоят танки и многие виды другой техники. Еще 2 апреля военной техники там не было. Также на спутниковых снимках видно, что часть техники была спрятана в лесополосе.



База возле Валуйков / Изображение "Радио свобода"

Также возле этого города есть и другая база, где гораздо легче заметить технику не только наземных войск. Там в общей сложности есть до 20 танков, а также 21 вертолет.



Вертолеты и танки неподалеку от Валуйков / Изображение "Радио свобода"

Что касается городка, который разбили военные врага возле Солоти, то там также раньше не было так много техники, как 8 апреля. Здесь все тоже расположено у лесополосы. По данным СМИ, там расположен 237-й танковый полк Сухопутных войск России.



Размещение врагов рядом с Солоти / Изображение "Радио свобода"

Спутниковые снимки подтвердили преступления России в Буче: смотрите видео