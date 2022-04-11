Одна з баз у місті Валуйки, а друга в селищі Солоті. Як виглядає дислокація військ ворога на супутникових знімках показали журналісти "Схем" 10 квітня.

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Про ці базування вже знає розвідка

Отримані знімки свідчать про те, що російська армія продовжує нарощувати сили неподалік від Харківської області та Донбасу. Про таке перекидання військ раніше повідомляли в ЗСУ та міноборони США.

Які війська там стоять

Неподалік Валуйок зараз є одразу два наметових містечка. Біля них стоять танки та багато видів іншої техніку. Ще 2 квітня військової техніки там не було. Також на супутникових знімках видно, що частину техніки заховали в лісосмузі.



База біля Валуйків / Зображення "Радіо свобода"

Також біля цього міста є й інша база, де значно легше помітити техніку не лише наземних військ. Там загалом є до 20 танків, а також 21 гелікоптер.



Гелікоптери та танки неподалік від Валуйків / Зображення "Радіо свобода"

Щодо містечка, яке розбили військові ворога біля Солоті, то там також раніше не було так багато техніки, як 8 квітня. Тут усе теж розміщено біля лісосмуги. За даними ЗМІ, там розташований 237-й танковий полк Сухопутних військ Росії.



Розміщення ворогів поряд із Солоті / Зображення "Радіо свобода"

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