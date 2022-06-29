Шесть стран из Совбеза ООН осудили ракетные удары России по гражданским объектам в Украине

Сергей Кислица сообщил, что 6 стран из Совбеза ООН осудили ракетные удары России по гражданским объектам в Украине. Речь идет о таких государствах: Албании, Франции, Ирландии, Норвегии, Великобритании, США.

Постоянный представитель Украины при ООН Кислица обнародовал текст заявления. Государства выразили абсолютную поддержку суверенитету и независимости Украины.

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Мы решительно осуждаем усиление российских ракетных ударов по территории Украины, целых жилых районах и гражданской инфраструктуре, в течение 25 – 27 июня 2022,

– говорится в сообщении.

Албания, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания и США подчеркнули, что жертвами ракетных ударов становятся мирные жители. В заявлении упоминается трагедия в ТРЦ Кременчуга. Этот удар назвали явным нападением на гражданскую инфраструктуру и мирных жителей.

Постоянные представители шести государств при ООН выразили соболезнования родным погибших. Кроме того, страны выразили обеспокоенность большим количеством жертв среди гражданского населения.

Государства требуют, чтобы Россия немедленно прекратила боевые действия

По данным ГСЧС, российские захватчики убили уже 4 731 мирного человека . Также оккупанты разрушили более ста тысяч жилых домов.

Албания, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания и США потребовали, чтобы Россия немедленно прекратила боевые действия. Также страна-оккупант должна вывезти живую силу и военную технику с территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

Кроме того, в заявлении отметили необходимость проведения объективного, профессионального и независимого расследования. Всех виновных нужно привлечь к ответственности.

Зеленский обратился в Совбез ООН

Владимир Зеленский выступил во время внеочередного заседания Совбеза ООН. Его созвали после ракетного удара по ТРЦ в Кременчуге.

Украинский лидер заявил, что Россия – страна-террорист. Она не имеет права быть в Совбезе ООН.

Зеленский подчеркнул: в организации есть достаточно сил, чтобы привлечь страну-оккупанта к ответственности. Президент напомнил, что действовать следует немедленно.

Зеленский предостерег: если сейчас не наказать Россию, она может перенести террористическую активность на территорию других государств Европы и Азии.

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