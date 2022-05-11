Шестой пакет санкций против России будет рассмотрен 16 мая на уровне министров стран ЕС, – Боррель

В Европейском союзе продолжают обсуждать 6 пакет санкций против России. Глава Европарламента надеется, что государства-члены определятся до 16 мая.

В настоящее время страны-члены ЕС пытаются достичь договоренности по 6 санкционному пакету против России. Боррель признался, что "есть еще некоторые проблемы".

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Но он выразил надежду на то, что все определится до понедельника 16 мая.

Я надеюсь, что перед следующим заседанием Совета по иностранным делам, которое состоится в следующий понедельник, эти трудности будут подняты. В противном случае нам придется поднимать уровень обсуждений до уровня министров иностранных дел в Совете по иностранным делам,

– заявил глава Европейского парламента.

ЕС не будет запрещать доставку нефти из России

Нефтяное эмбарго должно было войти в новый пакет санкций против России. Но в настоящее время издание Financial Times сообщило, что ЕС исключил запрет на доставку нефти из России из 6 санкционного пакета, тем смягчив эмбарго. Таким образом, страна-агрессорка сохраняет свой основной источник финансирования.

Сообщается, что такое решение было принято из-за позиций 2 стран – Греции и Мальты, которые не хотят отказываться от российской нефти. На Грецию и Мальту приходится две трети танкерного флота Европы, а запрет на перевозку российской нефти третьим странам очень сильно ударил бы по экономике этих государств. При этом остается тайной, исключит ли ЕС из списка санкций запрет на страхование танкеров, являющийся серьезным препятствием для экспорта российской нефти.

Венгрия против любых нефтяных ограничений: что известно

Венгрия требует вообще не вводить никаких нефтяных ограничений против России из-за серьезных последствий для своей экономики. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен лично отправилась в Будапешт договариваться с Орбаном.

После встречи она заявила, что определенный прогресс в диалоге был, но для смены позиции Венгрии нужно еще работать.

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