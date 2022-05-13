Шестой пакет санкций, скорее всего, обрежут, – политолог
В Европейском Союзе продолжают обсуждать 6 пакет санкций против России. В то же время, Венгрия до сих пор держит пророссийский курс, не желая накладывать эмбарго на нефть государства-агрессора.
Об этом сообщил 24 канала политолог Александр Антонюк. Он отметил, что подобная политика соседней Венгрии уже никого не удивляет.
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Неполный пакет санкций
Думаю, что шестой пакет санкций, скорее всего, обрежут. Позиция Венгрии в этом вопросе последовательна, поэтому она никого не удивляет,
– заявил политолог.
Антонюк подчеркнул, что сейчас Украина стала чрезвычайно субъектным государством в геополитической плоскости, поэтому наши слова и выводы доходят до всех западных партнеров. То есть, по его словам, мы влияем на определенную позицию.
Помощь России
Поэтому, как подчеркнул политолог, нам необходимо назвать вещи своими именами. В частности, объяснить миру, что на самом деле означает обход или блокирование каким-либо государством эмбарго на российскую нефть.
Нужно называть так, как есть – это помощь России обойти санкции. Чтобы она и дальше получала нефтедоллары для убийства и геноцида украинского народа,
– заявил Антонюк.
Рассказать миру
Он добавил, что об этом нужно постоянно повторять всем и повсюду. В частности, услышат нашего президента Владимира Зеленского.
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В то же время, такую позицию должны озвучивать на международных площадках народные депутаты Украины. Кроме того, звезды украинского шоубиза, которые сейчас ездят по западным странам с благотворительными концертами и имеют большой успех.
"Мы должны использовать каждую площадку, чтобы называть вещи своими именами", – призвал Антонюк.
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Что известно о 6 пакете антироссийских санкций: последнее
- В Европейском Союзе до сих пор продолжаются дискуссии по поводу очередного пакета санкций против России. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что возникли определенные проблемы, однако он все же надеется, что ограничения таки будет принято до 16 мая.
- Сегодня, 13 мая, глава Офиса Президента Андрей Ермак обсудил с европейскими должностными лицами и дипломатами новые ограничения для Москвы. Он объяснил, что Украина ожидает от 6 пакета санкций. В частности, отметил, что они должны быть долгосрочными и системными, а также вспомнил план действий по их усилению.
- Кроме того, сегодня, 13 мая, стало известно, что в ЕС думают над тем, чтобы отложить запрет на российскую нефть. Они могут пойти на такой шаг, если не удастся убедить Венгрию не ветировать эмбарго.