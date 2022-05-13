Шестой пакет санкций, скорее всего, обрежут, – политолог

В Европейском Союзе продолжают обсуждать 6 пакет санкций против России. В то же время, Венгрия до сих пор держит пророссийский курс, не желая накладывать эмбарго на нефть государства-агрессора.

Об этом сообщил 24 канала политолог Александр Антонюк. Он отметил, что подобная политика соседней Венгрии уже никого не удивляет.

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Неполный пакет санкций

Думаю, что шестой пакет санкций, скорее всего, обрежут. Позиция Венгрии в этом вопросе последовательна, поэтому она никого не удивляет,

– заявил политолог.

Антонюк подчеркнул, что сейчас Украина стала чрезвычайно субъектным государством в геополитической плоскости, поэтому наши слова и выводы доходят до всех западных партнеров. То есть, по его словам, мы влияем на определенную позицию.

Помощь России

Поэтому, как подчеркнул политолог, нам необходимо назвать вещи своими именами. В частности, объяснить миру, что на самом деле означает обход или блокирование каким-либо государством эмбарго на российскую нефть.

Нужно называть так, как есть – это помощь России обойти санкции. Чтобы она и дальше получала нефтедоллары для убийства и геноцида украинского народа,

– заявил Антонюк.

Рассказать миру

Он добавил, что об этом нужно постоянно повторять всем и повсюду. В частности, услышат нашего президента Владимира Зеленского.

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В то же время, такую позицию должны озвучивать на международных площадках народные депутаты Украины. Кроме того, звезды украинского шоубиза, которые сейчас ездят по западным странам с благотворительными концертами и имеют большой успех.

"Мы должны использовать каждую площадку, чтобы называть вещи своими именами", – призвал Антонюк.

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