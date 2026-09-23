Шестой взрыв за последние недели: новые подробности атаки на АЗС в Киеве
Россия в среду, 23 сентября, атаковала Киев беспилотниками. В результате вражеских обстрелов была повреждена автозаправочная станция.
Россия регулярно стала бить по АЗС. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы правления Нафтогаза Сергей Федоренко.
Что известно о вражеской атаке?
Россия утром 23 сентября нанесла удар по АЗС в Киеве. Чиновник подчеркнул, что это уже шестая подобная атака за последние недели.
Он отметил, что пострадавших нет. Работники заправки находились в укрытиях.
На месте работают спасатели и полиция. В Нафтогазе оценивают повреждения, нанесенные вражеским БПЛА.
Последствия вражеского обстрела / Фото Сергея Федоренко
Напомним, представители крупнейших АЗС Украины отметили, что, несмотря на мировой топливный кризис и российские удары по украинским АЗС, страна продолжает стабильно получать топливо. Заправки работают в штатном режиме, операторы рынка диверсифицировали поставки и принимают меры по сдерживанию роста цен.
В Нефтегазовой ассоциации Украины, объединяющей крупнейшие сети АЗС, рассказали, что военный конфликт между США и Ираном вызвал масштабный топливный кризис, на фоне которого мировые цены на топливо достигли исторических максимумов. Для Украины ситуация дополнительно усложняется, ведь страна почти полностью зависит от импорта и глобальных рынков.