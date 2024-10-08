Владислав Якубовский в суде добился опровержения ложной информации, обнародованной в СМИ

Шевченковский районный суд города Киева принял решение по делу по иску Владислава Якубовского, бывшего главы Госагентства экологических инвестиций Украины, который обратился за защитой своей чести, достоинства и деловой репутации из-за публикации недостоверной информации.

Иск был обращен к нескольким физическим и юридическим лицам, включая ООО "Коммуникационный ХАБ "Экономика", Teka-Group Foundation, ПАО "Картель" и Nano IT SIA. Они владеют веб-сайтами delo.ua, dsnews.ua, antikor.com.ua, ord-ua.com и dosye.info, где была размещена оспариваемая информация, а также к Wikimedia Foundation, Inc., которая фактически владеет материальными ресурсами Википедии, информирует 24 Канал.

Обратите внимание Во Львове вынесли приговор мужчине, который разбил кафе в центре города



Шевченковский райсуд Киева уже принял решение / Фото, предоставлено 24 Каналу

Детали дела

Информация касалась утверждений о его участии в сомнительных финансовых операциях, уклонении от уплаты налогов и других незаконных действиях. Аргументируя решение в пользу истца, суд подчеркнул, что эта информация представлена как факты, а не как личные мысли, что наносит ущерб деловой репутации. Поскольку речь идет именно о безапелляционных утверждениях, а не субъективной оценке авторов публикаций действий Якубовского, такая информация должна основываться на доказательствах или быть опровергнутой.

Позиция ответчиков заключалась в том, что истец не предоставил надлежащих доказательств в обоснование своих претензий, ведь предоставленные им скриншоты вебсайтов невозможно проверить на достоверность и идентичность спорным публикациям (которые уже были удалены на момент рассмотрения).

Кроме того, ответчики отметили, что они фактически распространили информацию, которая уже была опубликована в сети Интернет, и поэтому не могут считаться ее авторами и нести ответственность в понимании ГК Украины. Также ответчики отметили, что в спорных публикациях отсутствуют однозначные указания на то, что они касаются именно истца.

Однако, суд поддержал исковые требования, признав предоставленные истцом доказательства надлежащими и допустимыми и заметив, что информация в сети Интернет может быть изменена в любое время, однако по делам, касающихся причинения вреда чести, достоинства и деловой репутации, такой вред считается причиненным в момент распространения информации в целом, а не в результате сохранения доступа к ней. Суд даже отметил, что удаление информации может быть расценено как способ скрыть доказательства по делу.

Кроме того, суд отметил, что, что обязанность проверять информацию несет каждое лицо, которое распространяет ее, а учитывая объективную невозможность установить автора информации иск предъявлен к надлежащим ответчикам.



Информацию, которую признали недостоверной, уже удалили / Фото, предоставлено 24 Каналу

Подобную позицию суд занял и относительно того, можно ли отождествлять истца и упомянутое в спорных публикациях лицо только по имени и фамилии. По мнению суда, этих данных достаточно, чтобы признать, что они касаются именно истца.